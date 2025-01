Feyenoord wil Víctor Gómez als nieuwe rechtsback naar De Kuip halen

Víctor Gómez moet Brian Priske van meer opties voorzien op de rechtsbackpositie bij Feyenoord, weet het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers willen de 24-jarige Spaanse rechtsback overnemen van SC Braga, waar hij nog tot medio 2028 vastligt. Gómez zelf ziet de overstap volgens journalist Mikos Gouka wel zitten.

Bij Braga is Gómez niet altijd verzekerd van een basisplaats, waardoor hij openstaat voor een nieuwe uitdaging. Bij Feyenoord moet hij de personele problemen op de rechtsbackpositie oplossen.

Jordan Lotomba is vanwege zijn beenbreuk nog langere tijd uitgeschakeld, terwijl ook Bart Nieuwkoop momenteel uit de roulatie is met een liesblessure. Givairo Read is daardoor de enige optie voor Priske momenteel.

De achttienjarige rechtsback is niet ingeschreven voor de Champions League, waardoor Feyenoord er alles aan doet om Nieuwkoop klaar te stomen voor de laatste twee wedstrijden tegen Bayern München en LOSC Lille. Gómez zal bij een transfer eveneens niet speelgerechtigd zijn voor die duels.

Gómez is een voormalig jeugdinternational van Spanje, die werd opgeleid bij Espanyol in Barcelona. Via CD Mirandés en Malaga CF belandde hij in de zomer van 2023 bij Braga.

De huidige nummer vier van Portugal betaalde destijds 2 miljoen euro voor de diensten van Gómez. Volgens Transfermarkt is de Spaanse vleugelverdediger inmiddels 6 miljoen euro waard.

Gómez speelde tot dusver 108 officiële wedstrijden namens Braga. Daarin gaf de offensieve back dertien assists. Donderdagavond was hij nog basiskracht in het bekerduel met Benfica (3-0 nederlaag).