Feyenoord wil van Lutsharel Geertruida nieuwe grootverdiener maken

Feyenoord wil van Lutsharel Geertruida de best betaalde speler in de selectie maken, zo schrijft De Telegraaf zaterdag. Die eer valt nu nog ten deel aan Justin Bijlow, maar als het aan de clubleiding van de Rotterdammers ligt komt daar snel verandering in.

Geertruida verdient momenteel ruim 2,5 miljoen euro, maar is daarmee niet de beste verdienende Feyenoorder in de selectie. Bijlow verdient sinds zijn laatst contractverlenging in november vorig jaar naar verluidt zo'n drie miljoen euro.

Nu de doelman zijn plek onder de lat kwijt is en onderweg lijkt naar Southampton, wil Feyenoord van Geertruida de nieuwe grootverdiener maken. Daar staat wel tegenover dat de aanvoerder zijn handtekening moet zetten onder een nieuw contract.

De laatste keer dat dat gebeurde was in april vorig jaar. Het kind van de club betrad toen in aanloop naar de Klassieker het veld op Varkenoord, waar hij de fans een shirt liet zien met daarop het jaartal van zijn nieuwe verbintenis.

Feyenoord vreest een vertrek van Geertruida en wil hem maar wat graag binnenboord houden. Volgens De Telegraaf is het zeker niet ondenkbaar dat de verdediger annex verdedigende middenvelder voor de club behouden blijft.

"Het gevoel binnen de club is dat hij het goed naar zijn zin heeft bij Feyenoord en trots is dat hij aanvoerder is. Hij is bepalend, heeft status binnen de groep en niemand maakt er een punt van dat hij weinig of nooit voor de camera verschijnt."

De club die momenteel het meest in verband wordt gebracht met Geertruida is Aston Villa. De nummer vier van het afgelopen Premier League-seizoen bracht echter nog geen bod uit. Feyenoord wil ongeveer twintig miljoen euro zien voor het aflopende contract van Geertruida.