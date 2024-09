Feyenoord verspeelt voor de vierde keer in zes wedstrijden punten in Eredivisie

Feyenoord is er zaterdag niet in geslaagd om drie punten mee te nemen uit Nijmegen. De ploeg van Brian Priske kwam tegen NEC op achterstand door een doelpunt van Sontje Hansen. Pas in de 88ste minuut wist Feyenoord dat te herstellen door te profiteren van een grote fout van keeper Robin Roefs. De intikker van Jordan Lotomba leverde Feyenoord een punt op: 1-1. Feyenoord heeft van de eerste zes wedstrijden in de Eredivisie slechts twee keer gewonnen.

Feyenoord raakte vorige week tegen NAC Breda (2-0 winst) Santiago Gimenez kwijt. Ayase Ueda was de logische vervanger van de Mexicaanse spits. Bij NEC moest Stijn van Gassel in het doel weer plaatsmaken voor de herstelde Robin Roefs.

In de eerste helft was het meeste balbezit voor Feyenoord, maar de Rotterdammers kwamen niet of nauwelijks tot uitgespeelde kansen.

Een zwakke uittrap van NEC-keeper Robin Roefs leidde in de 23ste minuut wél tot groot gevaar van Feyenoord. Ueda kon de bal in het strafschopgebied echter net niet goed genoeg controleren, waardoor de kans verkeken was.

NEC bracht in de eerste helft weinig in. Het doelpunt dat de Nijmegenaren na 35 minuten maakten kwam uit de lucht vallen. Feyenoord-verdediger Thomas Beelen liet zich achterin van de bal zetten door Hansen, die na een dribbel Wellenreuther verraste met een schot in de korte hoek: 1-0. Feyenoord zal de Duitse keeper daarop aankijken, omdat de bal niet onhoudbaar leek.

Feyenoord kwam na rust zwak de kleedkamer uit. Balverlies op eigen helft van Quinten Timber leidde in de 47ste minuut tot een grote kans voor Koki Ogawa. De spits van NEC vuurde op de paal. Even later zag Ogawa een kopbal gekeerd worden door Wellenreuther.

Daarna kwam een lange periode waarin kansen schaars werden. In de eindfase drong Feyenoord meer en meer aan. Dávid Hancko zag een kopbal uit een hoekschop knap gekeerd worden door Roefs.

Roefs ging even later, in de 88ste minuut, in de fout op een lage voorzet van Anis Hadj Moussa. De bal werd losgelaten door de keeper van NEC, waarna Lotomba van dichtbij alert intikte: 1-1.

In blessuretijd creëerde NEC een kopkans voor Bram Nuytinck. Wellenreuther kon de bal overtikken. Nog groter was de vrije kopkans die Ogawa uit de daaropvolgende corner kreeg. De spits stuurde de bal op de paal.