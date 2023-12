Feyenoord-trainer Slot krijgt advies: ‘Stop zo veel mogelijk veren in zijn kont’

Ruud Gullit heeft Feyenoord-trainer Arne Slot maandagavond in Rondo van advies voorzien. Feyenoord komt angstgegner AS Roma tegen in de tussenronde van de Europa League. Een kans, volgens Gullit.

Gullit ziet het loten van Roma als een kans om ‘eindelijk af te rekenen met de Romeinen’. Vorig jaar kwamen Feyenoord en Roma elkaar tegen in de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van trainer José Mourinho bleek na verlenging met 4-1 te sterk voor de Rotterdammers.

Het jaar daarvoor troffen Mourinho en Slot elkaar in de finale van de Conference League. In Tirana werd het 1-0 voor Roma, dankzij een doelpunt van Nicolò Zaniolo. Nu treffen de twee ploegen elkaar dus weer.

“Dit is een kans om te laten zien dat je ze wél kan verslaan. Het hoeft niet mooi te zijn. Doe het nou eens een keer goed”, laat de voormalig winnaar van de Gouden Bal optekenen in het praatprogramma van Ziggo Sport.

Vorig seizoen zei Slot voorafgaand aan het Europa League-duel metI Giallorossi onder de indruk te zijn van Manchester City en Napoli. Bij Mourinho waren deze woorden in het verkeerde keelgat geschoten.

Na afloop zei de Portugese oefenmeester in de catacomben tegen Slot: "Je zou naar ons moeten kijken. Als jullie zo spelen, kunnen jullie beter snel naar huis vertrekken.”

Gullit adviseerde de Feyenoord-trainer dan ook om het ditmaal helemaal anders te doen. “Je moet in interviews bij Mourinho zo veel mogelijk veren in zijn reet stoppen. Mourinho is een geweldige trainer en verdient ook respect”, besluit de voormalig middenvelder van onder meer PSV en AC Milan.

