Feyenoord-trainer Priske sluit unieke deal met Kraay junior: 'Oké, als we winnen doe ik het'

Brian Priske moest opnieuw passen en meten bij het maken van zijn opstelling. De trainer van Feyenoord legt voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard uit waarom Timon Wellenreuther opnieuw de voorkeur krijgt boven Justin Bijlow. Ook meldt Priske een nieuwe blessure bij Julián Carranza, waardoor Zépiqueno Redmond start als spits van Feyenoord. Tot slot sluit Priske een bijzondere deal met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior.

Carranza ontbreekt tegen Fortuna. "Hij heeft een kuitblessure opgelopen tegen Manchester City", legt Priske uit. "We weten nog niet zeker hoe ernstig het is, maar het ziet er niet zo goed uit. Hij mist deze wedstrijd en waarschijnlijk ook de volgende."

Calvin Stengs en Santiago Gimenez beginnen op de bank. "We moeten hun speelminuten ook weer opbouwen. Stengs kan net als Santiago maximaal 45 minuten spelen."

Wellenreuther behoudt de voorkeur onder de lat boven Bijlow, die wel weer volledig fit is. "Het gaat om verschillende elementen", zegt Priske. "Ik wil ze niet allemaal noemen, maar een daarvan is dat voetbal dynamisch is, het draait om momentum. Voor de wedstrijd tegen AZ besloot ik om voor Justin te kiezen, ook omdat hij het heel goed deed op de training. Timon had het in die periode wat lastiger. Daarna raakte Justin helaas weer geblesseerd."

Priske benadrukt nogmaals dat 'het momentum' nu bij Wellenreuther ligt. "Timon heeft drie hele goede wedstrijden gespeeld. Tegen Manchester City vond ik hem heel goed, ondanks dat we drie tegendoelpunten kregen."

Kraay junior wil tot slot een deal sluiten met Priske. "Zullen wij afspreken dat dit jouw laatste antwoord in het Engels is, indien jullie vandaag winnen?" Priske zei bij zijn presentatie als trainer van Feyenoord afgelopen zomer dat hij binnen enkele weken Nederlands zou gaan spreken, maar geeft al een half jaar antwoorden in het Engels. Priske sprak al vrij goed Nederlands bij zijn aanstelling, daar hij vier seizoenen actief was in België als voetballer.

Priske antwoordt direct in het Nederlands op het voorstel van Kraay junior: "Ja, dat is goed. We zullen het proberen."