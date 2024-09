Feyenoord-trainer Priske ergert zich aan vraag: 'Ik zal je proberen respectvol te beantwoorden'

Brian Priske is niet blij met een vraag van Ziggo Sport-verslaggever Bas van Veenendaal. De journalist vroeg of de 'huddle' inderdaad verleden tijd is, naar aanleiding van een Instagram-post van de Feyenoord trainer. "Ik was gisteren heel duidelijk: laten we ons focussen op het voetbal."

Na ieder duel dit seizoen koos Priske ervoor om zijn spelers en stafleden bij elkaar te roepen voor een kringgesprek op het veld, oftewel een huddle. Er klonk veel kritiek van fans op de kringgesprekken van Priske. Zo gingen er geluiden dat het aanstellerig overkwam en dat hij die gesprekken binnenskamers zou moeten voeren, zeker ook omdat de resultaten van de Rotterdammers tot dusver tegenvallen.

Priske post regelmatig op Instagram en ook woensdagavond deed hij dat. “Geen kleine cirkel meer, maar een grote cirkel”, schreef de Deen. Daarmee leek hij aan te geven definitief te stoppen met de huddle.

Priske werd donderdagavond voor de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen geconfronteerd met zijn eigen Instagrampost, maar was er wel klaar mee. "Ik zal proberen je respectvol te beantwoorden", klonk het geïrriteerd. "Ik hoopte dat het andersom ook zo zou kunnen gaan."

"Volgens mij was ik gisteren op de persconferentie vrij duidelijk." Ook daar werd Priske gevraagd naar zijn Instagramgebruik en gaf hij aan zich te willen focussen op het voetbal zelf. Diezelfde avond volgde zijn post over de huddle. "Ik denk dat ik heel duidelijk was met mijn post."

"Ik ben verrast dat heel veel mensen mij volgen en kijken wat ik post, maar tegelijkertijd was ik gisteren heel duidelijk: laten we ons focussen op het voetbal. Op dit veld, deze spelers en deze club. En niet op de huddle of wat dan ook. Dit is voor mij de verkeerde manier om te starten."

"Het gaat om het voetbal, daarom ben ik hier. Een team creëren. Ik houd van deze club en de fans geven om deze club. Maar als nieuwe coach heb je dingen nodig om een team proberen te creëren. Dat heb ik geprobeerd met de huddle en dat is volgens mij een goede methode."

"Maar om de een of andere reden creëerde het grote gaten. En dat wil ik niet. Ik wil kleine gaten tussen ons. Dat probeerde ik met de huddle. En zoals ik zei houd ik van deze grote cirkel", verwijst hij naar de vorm van De Kuip. "Let's fucking get it out there. Laten we voetballen."

Van Hooijdonk

Analist Pierre van Hooijdonk vindt het een 'goede zaak' dat Priske van de huddle is afgestapt. "Het is een kracht van een trainer dat je zegt wat je denkt. Maar in Nederland werkt het niet als je de eerste vijf wedstrijden niet wint. Dan gaan we kritisch kijken en op alle slakken zout leggen. dan is het goed dat je er vanaf stapt."

"Insta-posts doen kinderen van veertien en vijftien. Je bent trainer van Feyenoord. Dat is jouw dagtaak, verder niks. Spelers zijn een merk geworden, die mogen dat best doen. Maar als trainer zijnde moet je je focussen op dat waar je voor bent aangesteld."