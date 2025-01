Feyenoord-trainer Brian Priske is hoopvol: 'De data zeggen mij dat het na de winter beter zal gaan'

Brian Priske heeft hoge verwachtingen van Feyenoord in de tweede seizoenshelft. De Rotterdammers presteerden voor de winter uitstekend in de Champions League, maar een vierde plek in de Eredivisie is buitengewoon teleurstellend.

De Deense oefenmeester blikt terug. "In de Champions League hebben we ondanks een heel lastige loting met tien punten goed gepresteerd en in de Eredivisie hebben we ook gewoon goede wedstrijden gespeeld", vertelt hij vanuit het zonnige Marbella aan het Algemeen Dagblad.

Toch weet Priske als geen ander dat het beter kan én moet bij Feyenoord. "Plek vier doet pijn en natuurlijk ben ik teleurgesteld over de thuisnederlaag tegen Ajax en het verlies met 3-0 in Eindhoven tegen PSV. Als je naar die wedstrijden kijkt, zeg je misschien dat het allemaal klote is."

Maar de trainer redeneert niet op basis van louter de scoreborden en verwacht daarom veel van zijn elftal na de winterstop. "Ik ben iemand die heel graag naar data kijkt en dan vallen dingen op", wijst Priske naar de onderliggende cijfers.

"Offensief en defensief zijn wij op de goede weg, de data bewijzen dat. We zijn defensief zelfs de beste ploeg van Nederland als je kijkt naar het weggeven van kansen uit open spel. We krijgen de minste expected goals tegen in Nederland."

De 21 tegentreffers in de competitie, terwijl Ajax en PSV er respectievelijk 16 en 13 slikte, vertellen een ander verhaal. "Dat is echt te veel", erkent de coach. "Maar die data zeggen dat er ook heel veel goed gaat. We krijgen minder kansen tegen dan PSV. Daar kunnen we ons zelf aan vasthouden."

Uiteraard is er ruimte voor verbetering, stelt Priske. "Ik kijk natuurlijk niet alleen naar data, we hebben 127 kansen tegen gekregen en als je die allemaal bekijkt, zie je dat het nog veel beter moet."

"De data zeggen mij dat het na de winter beter zal gaan", zo is de oefenmeester hoopvol gestemd. "Als je alleen naar de rangschikking kijkt en je ziet dat wij op de vierde plek staan, dan doet dat natuurlijk pijn."

Hij wijst naar verzachtende omstandigheden: de zomerse transferperiode. "We wisten dat het niet makkelijk zou worden met elf nieuwe spelers, een nieuwe trainer en een nieuwe staf. We zijn met Wieffer, Geertruida en Minteh drie belangrijke spelers kwijtgeraakt. Nogmaals: ik verwacht dat wij beter zullen zijn in de tweede helft van de competitie."