Feyenoord-trainer Arne Slot over Driouech: ‘Ik hoop dat ik hem niet beledig...’

Arne Slot is vrijdagmiddag ingegaan op de afgelopen transferperiode en de spelers die Feyenoord wel, maar met name níét wist aan te trekken. Zo nemen de Rotterdammers binnenkort waarschijnlijk afscheid van Javairô Dilrosun, maar werd er geen nieuwe buitenspeler aangetrokken. Op Deadline Day was Feyenoord nog in de markt voor Couhaib Driouech, maar ook de flankspits van Excelsior kwam niet over. Slot kan daar wel mee leven, zo laat hij blijken.

De trainer maakt er geen geheim van dat hij graag een vleugelspits had verwelkomd. "Wij hebben heel hard geprobeerd een speler aan te trekken die ons aan de bovenkant zou versterken. Dat is om uiteenlopende redenen niet gelukt", aldus Slot.

"Dan kom je op zo'n laatste dag (van de transfermarkt, red.) in de verleiding om te denken: Er gaat eentje weg, moeten we dan niet toch nog eentje terughalen om een soort van zekerheid in te bouwen?"

"Maar als ik mijn persoonlijke mening er even op loslaat", vervolgt de hoofdcoach, "dan vind ik Driouech een uitstekende speler, maar vind ik niet dat hij ons aan de bovenkant versterkt. En ik hoop niet dat ik hem daarmee beledig, want we moeten nog een keer tegen hem", lacht Slot.

"Maar dat (het binnenhalen van Driouech, red) zou na alles wat ik volgens mij al twee maanden lang roep niet heel logisch zijn." Uiteindelijk ging de smaakmaker van Excelsior dus niet naar Feyenoord.

Ook PSV was concreet in de markt voor Driouech. De Eindhovenaren waren bereid ver te gaan voor de aanvaller en bereikten uiteindelijk een akkoord met zijn werkgever over een transfersom van vier miljoen euro.

Driouech zag zelf een overstap naar het Philips Stadion wel zitten en kwam er al snel uit met PSV. Desondanks ketste de transfer op het laatste moment toch nog af, aangezien Excelsior geen vervanger kon vinden en dus niet akkoord ging met de deal.

