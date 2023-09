Feyenoord-talenten geven goede voorbeeld met overtuigende zege in Youth League

Feyenoord Onder 19 is de groepsfase van de UEFA Youth League begonnen met een overtuigende 3-0 zege op de leeftijdsgenoten van Celtic. De ploeg van trainers Robin van Persie en Brian Pinas was dinsdagmiddag heer en meester. Givairo Read, Jaden Slory en Anthoni Milambo namen de doelpunten voor hun rekening. De talenten van Feyenoord zijn door de overwinning koploper in Groep E. Atlético Madrid Onder 19 won eerder op de dag met 0-2 van Lazio Onder 19.

Van Persie en Pinas ruimden voor het Youth League-duel basisplaatsen in voor onder meer de toptalenten Milambo en Slory. Celtic werd op Varkenoord in het eerste bedrijf veelvuldig met de rug tegen de muur gezet. Feyenoord creëerde kans op kans. Zo was Slory met een van richting veranderd schot op de lat dicht bij de openingstreffer en stuitte Gjivai Zechiël op doelman Kai Mclean.

Vlak voor rust kreeg de thuisploeg uiteindelijk toch loon naar werken. Jayden Candelaria hield het overzicht, waardoor Read eenvoudig binnen kon tikken: 1-0. De tweede helft was nog geen twee minuten oud, toen Slory de marge wist te verdubbelen. Zechiël kwam met een afgemeten voorzet op de jeugdinternational van Oranje, die bij de tweede paal zijn voet enkel nog tegen de bal hoefde te zetten: 2-0. Zechiël stond vervolgens ook aan de basis van de 3-0 door Milambo met een strakke pass weg te sturen. De middenvelder versnelde langs twee directe tegenstanders, waarna hij de korte hoek vond.