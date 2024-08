Feyenoord-talent Gjivai Zechiël maakt grote indruk: ‘Dit is écht een rasvoetballer’

Johan Inan is onder de indruk van Feyenoord-talent Gjivai Zechiël, zo laat de journalist blijken in de AD Voetbal podcast. De twintigjarige middenvelder maakte tijdens het uitduel om de Johan Cruijff Schaal met PSV (4-4, 2-4 winst na strafschoppen) zijn basisdebuut en speelde direct een goede wedstrijd.

Nieuwbakken trainer Brian Priske durfde het zondag aan met Zechiël, die een uitstekende voorbereiding draaide bij Feyenoord. De Rotterdamse middenvelder deed tegen PSV een uur mee en versierde onder meer een strafschop.

Inan heeft genoten van Zechiël. “In de voorbereiding zag ik hem een aantal keer bij persmomenten voorbijkomen. Het is sowieso een hele leuke en sympathieke jongen, maar hij kan ook heel goed voetballen.”

“Dit is écht een rasvoetballer”, oordeelt Inan. “Voordat hij de bal ontvangt kijkt hij voorbij zijn schouders om te kijken wie er vrij staat. Daardoor is hij in staat om meer tempo in een aanval of opbouw te leggen.”

“Vaak ontvangt hij de bal en weet hij direct een medespeler te vinden, om vervolgens door te bewegen. Dat vond ik echt leuk om naar te kijken. Hij versierde ook nog een penalty door twee man uit te spelen”, aldus Inan, die eveneens heeft genoten van de invalbeurt van de scorende Antoni Milambo. “Die moet het volgens mij iets meer van zijn fysieke kracht hebben, maar hij viel ook uitstekend in. Voor mij waren zij echt de lichtpunten bij Feyenoord.”

Zechiël speelde zondag pas zijn derde wedstrijd in het shirt van Feyenoord. Vorig seizoen kwam hij twee keer kortstondig in actie tijdens de thuisduels met Almere City en sc Heerenveen. Beide wedstrijden won Feyenoord met 6-1.

De negentienjarige Milambo heeft al meer wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord achter zijn naam. Voor de in Rotterdam-Zuid geboren middenvelder staat de teller momenteel op 19 officiële duels, waarin de rechtspoot goed was voor 2 doelpunten en 1 assist.

