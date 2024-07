Feyenoord strikt sponsor die verder in de voetbalwereld alleen in zee ging met Real Madrid

Feyenoord gaat met Microsoft in zee, zo meldt journalist Mikos Gouka dinsdag namens het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers hebben het miljardenbedrijf dat werd opgericht door Bill Gates en Paul Allen vastgelegd als technologypartner.

Dat is een tamelijk knappe prestatie te noemen. Slechts één keer eerder wortelde de Amerikaanse multinational zich in de voetbalwereld. In september 2017 ging het een samenwerking aan met Real Madrid.

De samenwerking zal zich manifesteren op commerciële, maatschappelijke en technologische wijze, zo schrijft Gouka. "Zo zal het stimuleren van het vrouwenvoetbal worden nagestreefd", aldus de journalist.

"Er komt ook een zogenaamde Dream Space in Rotterdam om maatschappelijke doelen gezamenlijk voor de stad te ontplooien", meldt Gouka, die ook rept over initiatieven om de club online te laten groeien.

Op de clubkanalen bevestigt Feyenoord dat het samen met Microsoft en de gemeente Rotterdam een intentieverklaring heeft getekend om in Rotterdam-Zuid te gaan werken met Dream Space.

Dream Space is een online omgeving waarin kinderen kunnen leren over de digitale wereld en aldaar hun sociale vaardigheden verbeteren. Het uit workshops bestaande programma heeft als doel om digitale laaggeletterdheid tegen te gaan.

Eerder strikte Feyenoord, met commercieel directeur Ruud van der Knaap in de hoofdrol, al MediaMarkt als shirthoofdsponsor. Met die deal zijn vele miljoenen gemoeid. Volgens De Telegraaf kan Feyenoord in drie jaar twintig miljoen euro verdienen.