Feyenoord stoomt supporters klaar voor Champions League: ‘This is us’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord, dat zich klaarmaakt voor de start van de Champions League.

Donderdagavond trappen de Rotterdammers om 18:45 uur af met een thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Speciaal voor de nieuwe variant van het miljardenbal presenteert Feyenoord een nieuwe campagne: ‘This is us’.

De ‘This is us’-campagne, zal zowel online als in de stad en in en rondom het stadion tot uiting komen. Donderdagochtend worden de supporters alvast opgewarmd middels een gelikte video, waarin spelers en fans de hoofdrol spelen.

De Kuip opent vandaag om 16:45 uur, twee uur voor de aftrap van de wedstrijd. Een half uur voor de wedstrijd begint een optreden van DJ Panic, die het stadion vanaf vak Z gaat opzwepen richting de aftrap. De wedstrijd tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen is donderdag ook te volgen via Ziggo Sport.