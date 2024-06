Feyenoord-ster Dávid Hancko geblesseerd naar de kant in EK-duel Slowakije

Dávid Hancko is vrijdagmiddag geblesseerd geraakt in het EK-duel tussen Slowakije en Oekraïne. De verdediger van Feyenoord leek een bovenbeenblessure op te lopen op het moment dat hij een bal wilde aannemen.

Hancko kreeg een bal aangespeeld en nadat de bal opstuiterde en hij zijn linkerbeen weer op de grond plaatste, schoot het, zo leek het, in zijn lies.

Hancko ging naar de kant en kreeg tape om zijn been heen gewikkeld, waarna hij het nogmaals probeerde. Toen hij een inworp wilde nemen aan de linkerkant van het veld, gaf hij toch aan gewisseld te moeten worden.

In hoeverre de blessure van de Feyenoord-ster ernstig is, is nog onbekend.

