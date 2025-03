Feyenoord staat voor loodzware opgave in Champions League na thuisnederlaag tegen Inter

Feyenoord heeft het heenduel met Inter in de achtste finale van de Champions League woensdagavond in de eigen Kuip verloren: 0-2. Marcus Thuram zette de Italianen in de eerste helft op voorsprong, waarna Lautaro Martínez de score na rust verdubbelde. Doelman Timon Wellenreuther, die een penalty van Piotr Zielinski keerde, voorkwam vervolgens erger voor Feyenoord. De return in Milaan volgt komende dinsdag, om 21:00 uur.

Bij afwezigheid van Givairo Read (geschorst), Jordan Lotomba (geblesseerd) en Bart Nieuwkoop (geblesseerd) koos Feyenoord-trainer Robin van Persie ervoor om Jeyland Mitchell te laten starten als rechtsback. Gijs Smal en Igor Paixão begonnen samen met Jakub Moder op het middenveld, terwijl de Rotterdamse aanval bestond uit Anis Hadj Moussa, Julián Carranza en Ibrahim Osman.

Ook Inter had te maken met flink wat blessures. Zo ontbraken verdedigers Federico Dimarco en Carlos Augusto helemaal in de selectie van de Italianen, en startte de nog niet helemaal fitte doelman Yann Sommer op de bank. Voor Stefan de Vrij, die tegen zijn oude club speelde, en Denzel Dumfries was er wel een basisplaats.

De openingsfase van de wedstrijd ging redelijk gelijk op. Ibrahim Osman was de gevaarlijkste man namens Feyenoord, maar zijn twee schoten werden gekeerd door doelman Josep Martínez. Aan de andere kant van het veld zorgden Martínez (schot geblokt) en Francesco Acerbi (redding Wellenreuther) voor wat Italiaanse dreiging.

De eerste echte grote kans voor Inter leverde in de 38ste minuut alsnog de 0-1 op. Thuram liep weg uit de rug van Thomas Beelen en tikte een voorzet van Nicolò Barella in één keer uit de lucht knap binnen.

Het was aan Wellenreuther, die na die openingstreffer nog redding bracht op pogingen van Martínez en Kristjan Asllani, te danken dat Feyenoord niet met een grotere achterstand de rust in ging. Toch stonden de Rotterdammers voor een zware opgave: met slechts één tegengoal heeft Inter dit Champions League-seizoen tot dusver de minst gepasseerde defensie.

Vroeg in de tweede helft viel de tweede treffer voor Inter alsnog. Zielinski schoot, landgenoot Moder blokte, Zielinski kreeg de bal terug, legde hem af op Martínez, en de Argentijn schoot hard en hoog raak: 0-2. Vlak daarna kreeg Feyenoord via Moder een grote kans op de aansluitingstreffer, maar de middenvelder schoot na een lage voorzet van Osman net over.

Na ruim een uur spelen kreeg Inter de uitgelezen kans op de 0-3. Mitchell beging een overtreding op Thuram, en na inmenging van de VAR legde scheidsrechter Espen Eskås de bal op de stip. De strafschop van Zielinski werd echter knap uit de hoek getikt door Wellenreuther.

Zo bleef de schade nog enigszins beperkt voor Feyenoord, dat hard werkte, maar simpelweg kwaliteit tekortkwam tegen Inter. Dávid Hancko was in het restant van de wedstrijd nog het dichtst bij een treffer met een kopbal uit een corner, maar die ging naast. Zo staat Feyenoord voor een loodzware opgave in Milaan over zes dagen.