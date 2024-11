Feyenoord sprankelt niet, maar wint na vermakelijk eerste kwartier ruim van Almere City

Feyenoord heeft zondag geen fout gemaakt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Brian Priske sprankelde bepaald niet, maar was wel veel sterker dan Almere City: 1-4. Doelpunten van Hwang In-beom, Ramiz Zerrouki, Thomas Beelen en Anis Hadj Moussa gaven uiteindelijk de doorslag.

Priske koos er in zijn basisopstelling voor om de achttienjarige Zépiqueno Redmond een basisplek te gunnen. Die kans kreeg de debutant plotseling nadat alle drie de eerste spitsen, Santiago Gimenez, Ayase Ueda en Julián Carranza allen geblesseerd bleken.

Wie zondag te laat aankwam bij het Yanmar Stadion zal behoorlijk gebaald hebben. Het eerste kwartier als vermakelijk omschrijven zou aanvoelen als een understatement. Na drie minuten spelen bolde het net voor het eerst, toen Hwang met een snoekduik een voorzet van Igor Paixão tot doelpunt verwerkte.

De gelijkmaker liet echter niet lang op zich wachten. Gernot Trauner ging achterin gruwelijk de mist in en Junior Kadile snoepte brutaal de bal weg bij de Oostenrijkse verdediger. Zijn zeldzame foutje leverde Kornelius Hansen de uitgelezen mogelijkheid op om te scoren: 1-1.

Lang konden de fans in het Yanmar Stadion, die een spandoek uitrolden met daarop de tekst 'waar rook is moet vuur zijn', niet genieten van het virtuele puntje. Ramiz Zerrouki kopte namelijk raak na een fantastisch hakballetje van Dávid Hancko. De Algerijn haalt daarmee zijn gram na alle kritiek op zijn persoon en belichaamde dat gevoel met een stiltegebaartje.

Na het spectaculaire begin kabbelde de wedstrijd tussen een compleet onmachtig Almere City en een pover Feyenoord wat voort. Er waren kansjes voor Quinten Timber (afstandsschot) en Igor Paixão, maar de bevrijdende 3-1 zou pas een stuk later in de wedstrijd vallen.

Een klassieke frommelgoal van invaller Beelen was misschien wel typerend voor de wedstrijd, maar wel belangrijk voor het veiligstellen van de overwinning. Kort daarna zagen Gijs Smal en opnieuw Beelen Nordin Bakker redding brengen op hun pogingen, alvorens Hadj Moussa voor het slotakkoord tekende.

De pingelaar dribbelde op karakteristieke wijze naar binnen, passeerde twee tegenstanders en schoof de bal in de linkeronderhoek: 1-4. Door de driepunter komt Feyenoord in punten gelijk met Ajax. De Amsterdammers komen later op de dag in actie, tegen FC Twente, en hebben bovendien nog een wedstrijd extra tegoed.