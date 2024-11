Feyenoord-speler wekt enorm veel irritatie: 'Belachelijk en totale onzin, hij is alle realiteit kwijt'

De manier van juichen van Ramiz Zerrouki na zijn doelpunt tegen Almere City FC van zondag valt helemaal verkeerd bij Harry van der Laan. De voormalig goaltjesdief vindt dat de middenvelder van Feyenoord, dat met 1-4 won in Almere, helemaal geen reden heeft om op een dergelijke wijze te reageren.

Reactie Zerrouki

Zerrouki tekende in de tiende minuut voor de 1-2 van Feyenoord. De 26-jarige Algerijn kopte de bal bij de tweede paal binnen, waarna hij bij het juichen zijn vinger tegen zijn mond hield als reactie op de kritiek van de afgelopen weken aan zijn adres.

“In Nederland zijn we er heel goed in om alleen maar negativiteit te verspreiden en iedereen naar beneden te halen”, vertelt Zerrouki na afloop voor de camera van de NOS. “Sommige mensen moeten gewoon wat vaker hun mond houden, denk ik.”

Van der Laan

''Iedereen is het erover eens, het is een belachelijk actie van Zerrouki'', opent Van der Laan maandag bij Rijnmond. ''Ook bij de supporters is het verkeerd gevallen zag ik.''

''Hij is alle realiteit kwijt'', oordeelt de voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag. ''Tegen Almere speelt hij dan een keer een goede wedstrijd met een nette goal, een belangrijke goal. Dan zegt hij daarna dat iedereen het verkeerd ziet, dat mensen te negatief zijn. Maar dat is niet zo.''

''Als iemand het goed doet, wordt dat ook bejubeld. Het is totale onzin wat hij zegt'', geeft de verbaasde Van der Laan mee aan de scorende middenvelder van Feyenoord.

Clubwatcher Martijn Krabbendam is het niet eens met Van der Laan. ''Laat die jongen even boos zijn of zijn gram halen. Rustig aan. Zo erg is het allemaal niet.''

De Feyenoord-watcher weet aan de andere kant niet of Zerrouki nu over een dood punt heen is. ''Zoals tegen Almere als controleur is het ook makkelijk voor hem. Veel meer in zijn element, dan hij als spelmaker moet zijn.''