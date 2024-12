Feyenoord-speler past perfect in profiel dat Amorim heeft opgesteld bij Manchester United

Manchester United identificeert Antoni Milambo als transfertarget voor de toekomst. Dit weet Florian Pettenberg van de Duitse tak van Sky Sport dinsdag te melden. De pas negentienjarige aanvallende middenvelder verlengde begin dit jaar zijn contract bij Feyenoord nog tot medio 2027. Milambo maakt dit seizoen met name in de Champions League veel indruk bij de Rotterdamse club.

Volgens Plettenberg staat Milambo al geruime tijd op het lijstje van Manchester United, nog voordat Rúben Amorim werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Erik ten Hag. Intern zijn al diverse discussies gevoerd over het eventueel aantrekken van de jonge Feyenoorder, die nog steeds op de voet wordt gevolgd door scouts van the Red Devils.

Milambo past heel goed in het profiel dat zal worden gebruikt in de nabije toekomst, als het gaat om het aantrekken van spelers. Er is reeds informatie over hem verzameld en Milambo staat in ieder geval op de shortlist van Manchester United voor de aankomende transferzomer.

De aan Manchester United gelinkte Milambo kwam dit seizoen tot zestien wedstrijden in alle competities, waarvan twaalf als basisspeler van Feyenoord. Er staan zes doelpunten achter zijn naam, de helft daarvan gemaakt in de poulefase van de Champions League.

Milambo speelde zich eind oktober voor het eerst in de kijker van de Europese voetballiefhebbers. De middenvelder was de absolute uitblinker in de uitwedstrijd tegen Benfica, dat dankzij twee doelpunten van hem met 1-3 werd verslagen.

Op dat moment was Amorim nog trainer van Sporting Portugal, één van de grote rivalen van Benfica. Sinds enkele weken zwaait de Portugees de scepter op Old Trafford en blijkt hij dus gecharmeerd te zijn van de ontwikkeling die Milambo doormaakt bij Feyenoord.

Milambo wordt volgens Plettenberg door meer clubs gevolgd, al worden er geen concrete namen genoemd. Manchester United richt zich overigens niet alleen op hem, maar heeft ook Leon Goretzka en Konrad Laimer (Bayern München) en Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) op het wensenlijstje staan.