Feyenoord scoort liefst vier keer en is dicht bij knock-outfase Champions League

Feyenoord heeft woensdagavond zijn derde overwinning van het Champions League-seizoen gepakt. In De Kuip bleek de ploeg van trainer Brian Priske een maat te groot voor Sparta Praag: 4-2. De Rotterdamse doelpunten kwamen op naam van Gernot Trauner, Igor Paixão, Anis Hadj-Moussa en Santiago Gimenez. Met nog twee speelronden te gaan heeft Feyenoord al tien punten op zak en komt plaatsing voor de knock-outfase dichtbij.

Timon Wellenreuther stond onder de lat bij Feyenoord, waar Bart Nieuwkoop de rechtsback van dienst was bij afwezigheid van Jordan Lotomba (geblesseerd) en Givairo Read (niet speelgerechtigd). Trauner vormde het hart van de defensie met Dávid Hancko, terwijl Gijs Smal op linksback de voorkeur kreeg boven Hugo Bueno.

Hwang In-beom en Quinten Timber waren de controleurs op het middenveld, achter nummer 10 Antoni Milambo. Voorin moesten flankspelers Hadj Moussa en Paixão spits Gimenez van bruikbare ballen voorzien.

Feyenoord begon flitsend aan de wedstrijd, want binnen tien speelminuten gaf het scorebord al een 2-0 tussenstand aan. De score werd geopend door Trauner, die met enig fortuin de bal op zijn hoofd kreeg na een hoekschop van rechts en door het midden raak kopte. Een minuut later zorgde Paixão met een fenomenaal schot van buiten de zestien voor de verdubbeling van de voorsprong.

Het werd in de eerste helft nog fraaier voor Feyenoord, want na een half uur spelen werd zelfs de 3-0 gevonden. Ditmaal sneed Hadj-Moussa vanaf de rechterkant naar binnen en krulde hij de bal in de verre hoek. Op slag van rust kregen de Rotterdammers nog wel een tikje te verwerken, want uit het niets kon Albion Rrahmani van dichtbij de 3-1 aantekenen.

In de tweede helft behield Feyenoord de volledige controle en kwam de ploeg van Priske eigenlijk geen moment meer in gevaar. Het duel werd definitief beslist in de 63ste speelminuut, toen Gimenez op aangeven van Hadj-Moussa voor de 4-1 zorgde.

Tien minuten voor het einde van de officiële speeltijd deed Sparta Praag nog wel wat terug, daar invaller Thomas Beelen de bal na een voorzet vanaf links in eigen doel werkte: 4-2. Beelen verving de geblesseerd uitgevallen Gijs Smal.