Feyenoord profiteert van aanstaande miljoenentransfer van Luis Sinisterra

Luis Sinisterra gaat Leeds United definitief achterlaten voor AFC Bournemouth, zo bevestigt onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van journalist Mark McAdam. Bournemouth, waar Sinisterra dit seizoen al op huurbasis voor speelt, gaat omgerekend zo'n 23,4 miljoen euro overmaken naar Leeds.

De deal wordt naar verwachting deze week nog wereldkundig gemaakt, wat ook goed nieuws zal betekenen voor Feyenoord. Sinisterra verruilde Once Caldas in 2018 voor de Rotterdamse topclub, waarmee hij onder meer de Conference League-finale bereikte in 2022.

Feyenoord verkocht hem die zomer voor 25 miljoen euro door aan Leeds United. 1908.nl weet dat Feyenoord géén doorverkooppercentage gaat incasseren, omdat hij door Leeds met verlies wordt verkocht. Wel houdt de regerend landskampioen er een solidariteitsbijdrage aan over, die volgens het Rotterdamse fanmedium ongeveer 470.000 euro bedraagt.

Bij Leeds was hij van grote waarde, maar afgelopen zomer wilde hij vertrekken na de degradatie van de club naar de Championship. Zodoende kwam hij terecht bij Bournemouth, waarvoor hij vorig weekend nog een assist leverde in het Premier League-duel met Nottingham Forest (1-1).

Sinisterra's contract bij Leeds loopt in de zomer van 2024 af, maar gaat zich spoedig op permanente basis verbinden aan Bournemouth, de huidige nummer twaalf van de Premier League. In totaal was Sinisterra in zijn voorlopig enige seizoen voor Bournemouth goed voor vier goals en drie assists.

Namens Feyenoord kwam Sinisterra in 113 optredens tot 35 goals en 29 assists. De 25 miljoen euro die Feyenoord ontving voor Sinisterra was op dat moment een clubrecord voor de Rotterdammers.

Inmiddels is de Zuid-Amerikaan op die lijst ingehaald door Orkun Kökçü, die afgelopen zomer voor enkele miljoenen meer werd verkocht aan Benfica.

