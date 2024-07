Feyenoord presenteert nieuw en fris logo, dat op vier punten gewijzigd is

Feyenoord begint met een 'opgefrist logo' aan het seizoen 2024/25, zo valt maandag te lezen op de website van de Rotterdamse club. Het nieuwe logo is inmiddels goedgekeurd door de Stichting Continuïteit (StiCo), die het cultureel erfgoed van Feyenoord bewaakt.

Feyenoord benadrukt in de berichtgeving rondom het vernieuwde logo dat er in totaal vier aanpassingen zijn doorgevoerd. "Een strakkere uitlijning van de woorden ‘Feyenoord’ en ‘Rotterdam’, door de ruimte tussen de letters overal gelijk te trekken."

"De linkerhelft van het logo heeft een fellere kleur rood gekregen en de karakteristieke F uit het logo is precies in het midden gezet. Daarnaast is de gouden scheidslijn tussen het rood en wit verwijderd", zo valt te lezen in de uitleg rondom het nieuwe Feyenoord-logo.

Feyenoord benadrukt dat de club met het nieuwe logo 'teruggaat naar de basis'. "Aangezien de eerste variant van het huidige logo ook geen scheidslijn bevatte."

Niet eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer in de clubhistorie dat Feyenoord voor een vernieuwd logo kiest. Door de jaren heen zijn namelijk diverse varianten de revue gepasseerd.

De laatste wijziging dateert van vijftien jaar geleden. In het seizoen 2008-2009 gebruikte Feyenoord een speciaal jubileumlogo vanwege het honderdjarige bestaan van de club.

Nieuwe visuele identiteit

Het nieuwe logo maakt deel uit van de nieuwe visuele identiteit van Feyenoord, waar men vanaf deze zomer vol op inzet in Rotterdam. "Het volledig doorvoeren van deze huisstijl inclusief het vernieuwde logo is echter nog een forse operatie, die vrijwel het hele komende seizoen in beslag gaat nemen. Slotstuk hiervan zal het nieuwe shirt zijn van 2025-2026 zijn, waarop het vernieuwde logo zal prijken."

