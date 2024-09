Feyenoord op smaakmaker in Eredivisie gewezen: 'Met zijn drive past hij daar toch perfect?'

Danny Koevermans is zeer onder de indruk van de ontwikkeling die Sem Steijn doormaakt bij FC Twente. De analist noemt de veelscorende middenvelder in gesprek met ESPN zelfs als mogelijke aanwinst van Feyenoord.

''Echt knap als je als aanvallende middenvelder zoveel goals maakt'', steekt Koevermans van wal in de rubriek Bellen met... ''Alles zit natuurlijk ook mee, als je bijvoorbeeld naar die kopbal tegen Almere kijkt. Maar hij maakt er binnen een paar dagen vier. Die is echt ongekend goed bezig.''

Steijn tekende vorige week dinsdag voor beide doelpunten in de 2-0 overwinning van Twente op sc Heerenveen. Enkele dagen later had de middenvelder opnieuw een dubbelslag in huis. Mede hierdoor werd Almere City FC met ruime cijfers verslagen door Twente: 0-5.

Steijn lijkt klaar voor een stap hogerop, al weigert Koevermans de lat te hoog te leggen voor de smaakmaker van Twente. ''Ik ga niet zeggen dat hij in bepaalde buitenlandse competities wel en niet past.''

''Sowieso vind ik dat hij best naar de Nederlandse top drie kan, als hij weer zo'n seizoen draait.'' Steijn staat tot dusver op zes doelpunten in de Eredivisie in zes wedstrijden. Daarmee is de Hagenaar voorlopig topscorer van Nederland.

''Hij is misschien klein van stuk, maar met zijn drive past hij toch perfect bij Feyenoord?'', denkt Koevermans hardop na over een eventuele vervolgstap van Steijn. ''Hij komt uit Den Haag, om de hoek van Rotterdam.''

Steijn ligt tot 2025 vast bij Twente, dat de optie heeft om er nog een seizoen aan vast te plakken. Transfermarkt schat de huidige waarde van de Eredivisie-topscorer in op tien miljoen euro.