Feyenoord op rapport: hoogste cijfer uitblinkers Bijlow en Gimenez, viermaal een 8

Feyenoord heeft woensdag in de Champions League zeer verrassend met maar liefst 3-0 gewonnen van topfavoriet Bayern München. Santiago Gimenez was in de eerste helft de grote held met twee goals. Feyenoord is dankzij de stunt gegarandeerd van de play-offs en kan zelfs directe plaatsing in de wacht slepen. Dan moet er volgende week wel zo goed als zeker gewonnen worden van Lille OSC. Voetbalzone deelt rapportcijfers uit aan alle basisspelers van Feyenoord.

Trainer Brian Priske kon tegen Bayern onder meer niet beschikken over Quinten Timber en Hwang In-beom. Mede hierdoor schoof centrumverdediger Thomas Beelen een linie door naar het middenveld. Bart Nieuwkoop en Dávid Hancko waren op tijd fit en konden dus starten in De Kuip. Santiago Gimenez is genoemd bij AC Milan en Olympique Marseille, maar draagt nog immer het shirt van Feyenoord.

Diezelfde Gimenez schoot Feyenoord verrassend op voorsprong in de twintigste minuut. De Mexicaanse spits nam een prachtige bal van achteruit van Gijs Smal op fraaie wijze aan, om vervolgens Manuel Neuer kansloos te laten met een harde knal: 1-0. De Kuip ontplofte en Gimenez was weer eens de held van het Feyenoord-legioen. Kort voor het rustsignaal had Justin Bijlow een magistrale redding op een inzet van dichtbij van Harry Kane, waar menigeen dacht dat Bayern de 1-1 zou aantekenen. Later redde de doelman fraai toen Calvin Stengs onbedoeld richting eigen doel kopte uit een corner.

Ver in blessuretijd van de vermakelijke eerste helft verdubbelde Feyenoord de voorsprong. De koud ingevallen Raphaël Guerreiro beging een knullige overtreding op Stengs aan de rechterkant van het strafschopgebied, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Gimenez schoot vervolgens onberispelijk raak, ondanks het feit dat Neuer de goede hoek koos. Een ongekende weelde voor Feyenoord halverwege, zeker gezien alle geruchten rond Priske.

Feyenoord hield de rijen gesloten na rust en Bayern had zichtbaar veel moeite om grote kansen af te dwingen. Tegenvaller voor de thuisclub was het uitvallen van Stengs, Chris-Kévin Nadje was diens vervanger op het Rotterdamse middenveld. Bijlow toonde ook na rust grootse vorm met een uitstekende redding op een kopbal van Jamal Musiala. Een kwartier voor het einde moest ook de niet fitte Nieuwkoop eraf, maar dat bracht de stunt van Feyenoord niet meer in gevaar. Sterker nog, kort voor het einde schoof de ingevallen Ayase Ueda de 3-0 binnen. Een bijzondere en geslaagde avond, vooral voor de zo bekritiseerde Priske.

Justin Bijlow 9

Bart Nieuwkoop 8

Gernot Trauner 8

Dávid Hancko 8

Gijs Smal 8

Thomas Beelen 7

Imago

Antoni Milambo 6,5

Calvin Stengs 7

Anis Hadj Moussa 7,5

Santiago Gimenez 9

Imago

Igor Paixao 7,5