Feyenoord ondervindt mogelijk gevolgen van megatransfer Paris Saint-Germain

Zondag, 6 augustus 2023 om 21:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:31

Gonçalo Ramos maakt definitief de overstap naar Paris Saint-Germain, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De spits komt over van Benfica, dat in de zomer van 2024 in totaal 80 miljoen euro zal ontvangen voor zijn goudhaantje. Om de Financial Fair Play-regels te ontwijken huren de Fransen de Portugees eerst, waarna hij volgend jaar zomer verplicht definitief wordt overgenomen. Mogelijk komt Benfica in de zoektocht naar de opvolger van Ramos uit bij Feyenoorder Santiago Giménez, die volgens UOL Esporte hoog op het lijstje staat van de club uit Lissabon.

Romano meldt dat de clubs een mondelinge overeenkomst hebben gesloten over de 22-jarige Ramos en dat alleen nog het papierwerk in orde gemaakt moet worden. Van de 80 miljoen is 65 miljoen een gegarandeerde som. De overige vijftien miljoen kunnen middels bonussen verdiend worden. Voor Ramos ligt er een vijfjarig contract klaar in het Parc des Princes, al zal hij het eerste seizoen dus officieel gehuurd worden. De transfer van de goaltjesdief naar de Franse hoofdstad komt niet uit de lucht vallen. Donderdag meldde Romano al dat een overstap in de lucht hing. Ramos staat tot de officiële bekendmaking nog tot medio 2025 onder contract bij Benfica.

De Parijzenaren lieten hun ogen eerder deze zomer ook vallen op onder meer Harry Kane (Tottenham Hotspur), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) en Rasmus Højlund. Laatstgenoemde heeft zijn transfer van Atalanta naar Manchester United inmiddels afgerond. Ramos presenteerde zich afgelopen seizoen aan het grote voetbalpubliek. Met 27 goals en 12 assists in 47 optredens maakte hij grote indruk en leverde hij een grote bijdrage aan de landstitel van Benfica. Middenin het seizoen liet hij zich ook zien op het WK. Ramos kreeg in het tweede en derde groepsduel de voorkeur boven Cristiano Ronaldo en maakte tegen Zwitserland (6-1) een hattrick.

Santiago Giménez

Benfica-trainer Roger Schmidt voelde de bui hangen en maakte al bekend dat Ramos niet in zijn selectie zou zitten voor het Supercup-duel met FC Porto op 9 augustus. Mogelijk komen as Águias uit bij Feyenoord om de spoedig vacante spitspositie in te vullen. Zo liet Bruno Andrade, journalist van onder meer UOL Esporte, weten dat Benfica Giménez op het oog heeft als mogelijke vervanger van Ramos. Naast de Mexicaan staan ook Lucas Beltrán (River Plate), Pedro dos Santos (Flamengo) en Marcos Leonardo (Santos) op het lijstje. Giménez verlengde deze week nog zijn contract bij Feyenoord tot medio 2027.

Desondanks kon de goaltjesdief een vertrek uit De Kuip niet uitsluiten, zo vertelde hij tegenover ESPN. "Alles kan gebeuren in het voetbal. De ene dag ben je hier, de andere dag daar. Het hangt meer van de clubs af dan van de speler. Er kan een partij komen met een aanbod dat niet te weigeren is. Je weet het nooit." Ook Feyenoord-trainer Arne Slot kon niets uitsluiten. "Wij proberen hem op deze manier langer bij ons te houden, maar die zekerheid heb je in het voetbal zo goed als nooit." Toch biedt de contractverlenging hoe dan ook positieve kanten. "Een voordeel voor ons zou kunnen zijn dat een exorbitant bedrag na die contractverlenging nóg wat exorbitanter zal moeten zijn."