Feyenoord Onder 19 gaat ondanks heerlijke treffer Ouarghi onderuit in Youth League

Feyenoord Onder 19 heeft een valse start beleefd in de Youth League. De ploeg van trainer Dennis te Braak ging op eigen veld met 1-2 ten onder tegen Bayer Leverkusen. Ben Hawighorst opende in de eerste helft de score, waarna Francis Onyeka de Duitse voorsprong na ruim een uur verdubbelde. Ayoub Ouarghi bracht de spanning terug in de wedstrijd, maar het mocht niet meer baten.

Doelman Ismail Ka (18) stond onder de lat bij Feyenoord Onder 19. De verdediging werd gevormd door Givairo Read (18), Djomar Giersthove (19), Jan Plug (19) en Lugene Arnaud (18). Plug, het neefje van Dirk Kuijt, droeg de aanvoerdersband namens de Rotterdammers.

Nassim El Harmouz (16), Tobias van den Elshout (17) en Ouarghi (16) vormden het middenveld, achter aanvallers Aymen Sliti (18), Kelvin Neijenhuis (16) en Zépiqueno Redmond (17).

Feyenoord ging goed van start op Varkenoord en zocht nadrukkelijk naar de openingstreffer. De echt grote kansen bleven echter uit, terwijl Leverkusen zich ook met regelmaat dreigend toonde rondom de zestien van Ka. De Feyenoord-doelman ontsnapte, toen zijn slechte inspeelpass net geen doelpunt opleverde voor Leverkusen.

Halverwege de eerste helft kwam Feyenoord alsnog op achterstand. De Rotterdammers lieten net te veel ruimte op het middenveld achter, wat Francesco Buono de gelegenheid gaf een fraaie dieptepass te versturen. Linksback Hawighorst was vertrokken en liet Ka kansloos met zijn schot in de verre hoek: 0-1.

Het niveau van Feyenoord zakte en bijna keek het tegen een 0-2 achterstand aan, ware het niet dat Plug de meubelen redde met een fraaie tackle. Ondanks het mindere spel kreeg de ploeg van Te Braak vlak voor rust wel een goede mogelijkheid. Redmond stuitte op doelman Jesper Schlich, die tot zijn opluchting ook zag dat de rebound van Neijenhuis er niet in ging.

Gek veel gebeurde er in het openingskwartier van de tweede helft niet, maar plots was daar toch de 0-2 voor de bezoekers. Een hoekschop leek in eerste instantie niets op te leveren. De bal bleef echter hangen in de zestien van Feyenoord en daar maakte Onyeka dankbaar gebruik van: 0-2.

Feyenoord gaf niet op en had de aansluitingstreffer een klein kwartier voor tijd alsnog te pakken. Een fraaie dribbel van Giersthove leverde net niets op. De afvallende bal kwam terecht bij Ouarghi, die het leer op schitterende wijze de kruising in schoot: 1-2. Feyenoord ging op jacht naar de 2-2, die niet meer zou vallen.