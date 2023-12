‘Feyenoord neemt twee nieuwe namen mee op trainingskamp naar Marbella’

Arne Slot heeft besloten om de zestienjarige Thijs Kraaijeveld mee te nemen op trainingskamp naar Marbella, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher op X. De in mei 2007 geboren middenvelder gaat 2024 beginnen bij de hoofdmacht van Feyenoord. Ook rechtsback Givairo Read (17) zal deel uitmaken van de Rotterdamse selectie in Spanje.

Kraaijeveld doorloopt de jeugdopleiding van Feyenoord met rasse schreden. De jonge middenvelder staat al jarenlang te boek als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van de Stadionclub.

Begin september trainde de jongeling voor het eerst mee met de hoofdmacht onder Slot. Kraaijeveld is een tweebenige middenvelder die zowel controlerend als aanvallend uit de voeten kan. Officieel hoort hij nog in Feyenoord Onder 17 te spelen, maar de Rotterdammers laten hem dit jaar rijpen in het Onder 18-elftal dat wordt getraind door Robin van Persie.

Onder Van Persie komt Kraaijeveld ook uit in de UEFA Youth League, waarin Feyenoord dit seizoen een behoorlijk indruk achterlaat. De Rotterdammers eindigden met dertien punten als koploper in de groepsfase van het prestigieuze jeugdtoernooi, waardoor de tussenronde na de winterstop wordt overgeslagen. Kraaijeveld was in vijf wedstrijden goed voor één doelpunt en twee assists.

Read

Naast Kraaijeveld mag dus ook de zeventienjarige Read zich opmaken voor zijn eerste trainingskamp met de selectie van Feyenoord. De international van Nederland Onder 19, die in De Kuip tot medio 2026 vastligt, is tot dusver een van de uitblinkers in de Youth League. Mogelijk kan Read zich in de tweede seizoenshelft volledig aansluiten bij het eerste elftal, daar Slot met Lutsharel Geertruida en Bart Nieuwkoop slechts twee rechtsbacks in zijn selectie heeft.

Feyenoord nam de Amsterdamse Read afgelopen zomer transfervrij over van FC Volendam, waar hij zijn debuut in het eerste elftal al had gemaakt. De vleugelverdediger deed in het vorige Eredivisie-seizoen vijf minuten mee toen de Palingboeren in eigen huis afrekende met Fortuna Sittard.

Minteh afwezig

Naast Kraaijeveld en Read zal een viertal aan tieners sowieso afreizen naar Marbella voor het trainingskamp. Mikki van Sas (19), Gijvai Zechiël (19), Antoni Milambo (18) en Leo Sauer (18) maken vast deel uit van de selectie van Feyenoord. Newcastle United-huurling Yankuba Minteh zal niet van de partij zijn in Spanje. De Gambiaan gaat zich met zijn geboorteland opmaken voor de Afrika Cup.

