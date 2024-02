Feyenoord moet naast Gimenez nóg een belangrijke schakel missen

Ayase Ueda is de vervanger van Santiago Gimenez in de spits bij Feyenoord, zo blijkt uit de opstelling van de Rotterdammers. Trainer Arne Slot heeft in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Groningen ook een basisplaats in huis voor Calvin Stengs, die zondag tegen Almere City wegens fysieke overbelasting nog invaller was. Quilindschy Hartman ontbreekt bij Feyenoord wegens ziekte, terwijl Yankuba Minteh de voorkeur krijgt boven Luka Ivanusec. De wedstrijd in De Kuip begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De verdediging wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Marcos López. Op het middenveld vormen Mats Wieffer en Quinten Timber het blok achter nummer 10 Stengs. Ueda, de vervanger van de geschorste Gimenez, wordt voorin geflankeerd door Minteh (rechts) en Igor Paixão (links). Ivanusec belandt zodoende op de bank. Jaden Slory (18) zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

Feyenoord geldt als de torenhoge favoriet om de TOTO KNVB Beker dit seizoen te winnen. Nadat de Rotterdammers eerder in het toernooi afrekenden met PSV en AZ wacht nu Keuken Kampioen Divisie-club FC Groningen. Ondanks het niveauverschil is er bij Slot geen sprake van onderschatting. "Net als eerder bij FC Emmen is Dick Lukkien erin geslaagd om een elftal neer te zetten met een eigen manier van spelen", vertelde Slot woensdag op de clubkanalen van Feyenoord. "Daarin zie je bij al hun wedstrijden echt de hand van de trainer terug."

De resultaten bij Feyenoord op nationaal niveau zijn de laatste weken uitstekend. De regerend landskampioen slikte zijn laatste tegentreffer op 21 januari bij Vitesse (1-2). Bovendien laten Wellenreuther en Beelen zien meer dan prima vervangers te zijn van de geblesseerden Justin Bijlow en Gernot Trauner. Slot rekent in De Kuip andermaal op de steun van Het Legioen. "De sfeer in de vorige rondes was geweldig, met als hoogtepunt het massale gezang waar de 1-0 tegen PSV mede uit voortkwam. We kijken uit naar een nieuwe bekeravond met de supporters en gaan er alles aan doen om de finale te halen."

Bij FC Groningen beseft men dat Feyenoord de uitgesproken favoriet is om op 21 april de finale te spelen tegen NEC, dat dinsdag in de andere halve finale afrekende met SC Cambuur. De Trots van het Noorden gaat er desondanks uiteraard vol voor. “Maar we gaan geen hele speciale dingen doen", vertelde Lukkien woensdag op de clubkanalen van FC Groningen. "We gaan op de wedstrijddag iets eerder weg en omdat we niet weten hoe laat de wedstrijd is afgelopen, hebben we er ook voor gekozen om te blijven overnachten in Rotterdam."

Lukkien houdt rekening met de mogelijkheid dat Feyenoord gaat 'stormen'. “En ik ben heel benieuwd hoe wij daarop gaan reageren. Feyenoord is vaardig aan de bal en kenmerkt zich door de vele positiewisselingen. Het gaat erom dat wij snel herkennen wat er gebeurt in het veld en daarop anticiperen. We moeten op de toppen van ons kunnen spelen." Zelfs dan lijkt FC Groningen een klein wonder nodig te hebben. "Maar een gezegde is dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. En op dat wonder moeten wij spelen."

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, López; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Ueda, Paixão.

Opstelling FC Groningen: Jurjus; Bacuna, Rente, Peersman, Määttä; Schreuders, Hove, Duarte, Valente; Postema, Van Bergen.

