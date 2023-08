Feyenoord moet na bliksemstart naar binnen door noodweer in Rotterdam

Zondag, 27 augustus 2023 om 14:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:36

Feyenoord - Almere City FC ligt voorlopig stil. Bas Nijhuis dirigeerde beide ploegen in de beginfase van het duel in De Kuip naar binnen vanwege hevige regenval en onweer. Feyenoord leidde op dat moment met 1-0, die op naam kwam van aanvalsleider Santiago Giménez in de vierde minuut. De ontmoeting in Rotterdam-Zuid ligt al ruim een half uur stil, al is de verwachting dat er snel weer gespeeld kan worden. Feyenoord meldt dat de bal vanaf 15.40 uur weer rolt.

Het is de hele zondag al slecht weer in Rotterdam, al was het droog bij de aftrap van het duel met de promovendus uit Almere. Vanwege de hevige regen en enkele onweersklappen besloot Nijhuis om snel de kleedkamer op te zoeken. "Ik zag eerder al een flits en binnen drie seconden hoorde je de donder. Dan kun je er beter afgaan voor de veiligheid. Dit lijkt me voor de mensen langs het veld ook niet prettig. Er is iemand van Meteo Consult in de kleedkamer, die zegt dat het nog een kwartier duurt", zegt de scheidsrechter tegen ESPN, dat hem opzocht in de catacomben.

Onweer in Rotterdam-Zuid en dus wordt de wedstrijd even gestaakt… ?? 7’ #feyalm 1-0 pic.twitter.com/OW9mreGzlj — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 27, 2023

