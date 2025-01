Feyenoord heeft zich in de begindagen van 2025 gemeld bij Chelsea voor Cesare Casadei, zo meldt 1908.nl. De 21-jarige middenvelder werd in een eerder stadium al gelinkt aan Feyenoord, dat zich nu concreet heeft gemeld bij The Blues.

Casadei kwam in de zomer van 2022 voor een slordige vijftien miljoen euro over van Inter, maar heeft nog weinig indruk kunnen maken in de Engelse hoofdstad. Chelsea staat daarom open voor een verhuur van de Italiaan, die nog tot medio 2028 vastligt op Stamford Bridge.

In het huidige seizoen kwam Casadei alleen in actie in de Conference League en EFL Cup. Om die reden wil de rechtspoot zijn geluk elders beproeven. Casadei zet in op clubs waar hij veel aan spelen toe kan komen.

Feyenoord zou naar verluidt ook aansturen op een huurdeal, met daarbij een verplichte optie tot koop. Casadei zou al een aanbieding vanuit Rotterdam op zak hebben, zo klinkt het.

Of het ook tot een akkoord zal komen tussen beide partijen is nog maar de vraag, daar de Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio zondag nog meldde dat Casadei zijn jawoord had gegeven aan Torino. Die club wilde twaalf miljoen euro betalen aan Chelsea, dat minimaal twintig miljoen verlangde.

Torino is niet de enige club die zich mengt in de strijd om Casadei. Eerder werd al bekend dat meerdere clubs uit de Serie A azen op zijn handtekening. Ook zouden er meerdere topclubs uit de Eredivisie geïnteresseerd zijn in de spelmaker. Daarom is de strijd om Casadei zeker nog niet gestreden.

1908.nl acht de haalbaarheid van Casadei voor Feyenoord ‘beperkt’, vanwege de hoge concurrentie vanuit zijn thuisland Italië. Ook zou het niveau van de Eredivisie een rol spelen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op tien miljoen euro.