‘Feyenoord lijkt Luciano Rodríguez te moeten vergeten na fors miljoenenbod’

De kans dat Luciano Rodríguez komend seizoen in het shirt van Feyenoord speelt lijkt steeds kleiner te worden. Volgens journalist Germán García Grova heeft de City Football Group zich gemeld bij Liverpool Montevideo met een bod van 15 miljoen euro voor tachtig procent van de transferrechten van de twintigjarige buitenspeler. Daarmee lijkt Feyenoord definitief af te haken in de strijd om de gewilde Rodríguez.

Eerder meldde 1908.nl al dat Feyenoord nog altijd hoopt op de zomerse komst van Rodríguez. Een transfer van de Uruguayaanse jeugdinternational naar Rotterdam-Zuid lijkt door het bod van de City Football Group steeds onwaarschijnlijker.

De kapitaalkrachtige groep wil Rodríguez inlijven voor een nog onbekende club uit het voetbalconcern. De City Football Group heeft aandelen in voetbalclubs in diverse landen. Onder meer Manchester City, New York City, Girona FC, Troyes AC en Lommel SK vallen onder de Engelse holding.

Naast het bod van 15 miljoen euro is de City Football Group bereid om aan de persoonlijke eisen van Rodríguez te voldoen. De buitenspeler zelf zou liefst twintig procent van de transfersom ontvangen. Daarnaast kan de Uruguayaan bij de City Football Group rekenen op een vorstelijk jaarsalaris.

Rodríguez ligt bij zijn club Liverpool Montevideo nog tot december 2027 vast. Naast de City Football Group en Feyenoord hoopt het Argentijnse River Plate nog altijd op zijn handtekening. Eerder liet Rodríguez al weten gevleid te zijn door de biedingen van de Argentijnse grootmacht en Feyenoord.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Rodríguez ver onder het bod van de City Football Group. Volgens de gerenommeerde Duitse website is de rechtspoot slechts 4,5 miljoen euro waard.

Rodríguez debuteerde als profvoetballer bij Progreso, waar hij in 54 officiële wedstrijden goed was voor 7 doelpunten en 2 assists. Liverpool Montevideo nam de buitenspeler in januari 2023 voor zo’n 500.000 euro over.

Met zijn huidige werkgever werd Rodríguez in 2023 direct landskampioen. Inmiddels staat de teller op 41 officiële duels namens Liverpool Montevideo, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 6 assists.

