‘Feyenoord legt aanbieding neer voor In-beom Hwang; ook Ajax geïnteresseerd’

Feyenoord wil In-beom Hwang overnemen van Rode Ster Belgrado, zo meldt het Servische medium Mozzartsport. De Rotterdammers zouden zelfs al een aanbieding hebben neergelegd voor de 27-jarige controleur uit Zuid-Korea. Ook Ajax zou in de markt zijn voor de zestigvoudig international.

Hwang beleefde een indrukwekkend debuutseizoen bij Rode Ster, dat hem vorige zomer voor 5,5 miljoen euro overnam van Olympiakos. Na 42 officiële wedstrijden staat de Zuid-Koreaan op 6 doelpunten en 12 assists.

Volgens Transfermarkt is Hwang inmiddels 8,5 miljoen euro waard. Hoeveel Feyenoord over heeft voor de centrale middenvelder is vooralsnog onbekend. Wel zou de Stadionclub zich al gemeld hebben in Belgrado.

In het Rajko Mitic Stadion ligt Hwang nog tot medio 2026 vast. Ajax zou de ervaren controleur ook op de korrel hebben, maar Feyenoord lijkt het meest concreet. In dat geval moet Hwang de opvolger worden van de naar Brighton & Hove Albion vertrokken Mats Wieffer.

Servische media schrijven dat het een aderlating zou zijn als Hwang de Super Liga Srbije na een seizoen verlaat. Hij wordt omschreven als een ‘onvermoeibare’ middenvelder, die alles voor zijn club geeft. “De grote vraag is of er in de 21ste eeuw een betere buitenlander in het Rajko Mitic Stadion heeft gespeeld.”

Technisch directeur Marko Marin (voormalig middenvelder van Chelsea en Duitsland) moet nog beslissen of hij Hwang wil laten gaan. Wel gaf hij eerder al aan dat hij zijn speler niet in de weg wil zitten.

Feyenoord en Rode Ster horen donderdagavond tegen wie zij het moeten opnemen in de Champions League. Ajax zal vrijdag waarschijnlijk de koker in gaan voor de loting van de Europa League, waardoor de Rotterdammers mogelijk een streepje voor hebben tijdens eventuele onderhandelingen met Hwang.