Feyenoord laat PEC Zwolle volstrekt kansloos en wint voor het eerst onder Priske in Eredivisie

Feyenoord heeft zondag de eerste zege in de Eredivisie geboekt sinds de komst van trainer Brian Priske. Een week na de teleurstellende 1-1 tegen Willem II hadden de Rotterdammers weinig moeite op bezoek bij PEC Zwolle: 1-5. Feyenoord bezet met vier punten uit twee duels plaats drie in de Eredivisie.

Timo Wellenreuther verdedigde het doel van Feyenoord. Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko vormden het hart van de Rotterdamse defensie. Bart Nieuwkoop startte vanaf rechts en kersverse aanwinst Hugo Bueno was de linksback van dienst bij Feyenoord. Thomas Beelen zat op de bank.

Op het middenveld vormden Quinten Timber en Ramiz Zerrouki het blok achter nummer 10 Antoni Milambo. Santiago Gimenez was zoals verwacht de spits van dienst bij de bezoekers. Calvin Stengs, die een transfer naar Charlotte FC niet door zag gaan, en Igor Paixão, zorgden voor de aanvoer naar de Mexicaanse spits.

Bueno kende een droomstart: de aanwinst legde de bal na vier minuten op het hoofd van Paixão, die van dichtbij kon binnenkoppen. Feyenoord was sterker in de eerste helft, maar had ook geluk toen Eliano Reijnders kort voor rust de lat teisterde. Een kleine voorsprong derhalve halverwege voor Feyenoord.

Kort na rust krulde de veelbesproken Stengs de bal tegen de touwen: 0-2. Het was de opmaat voor een makkelijke tweede helft voor Feyenoord. De 0-3 van Hancko viel al snel, al ging er in eerste instantie een streep door de goal van de verdediger. Na een check van de VAR bleef de goal echter staan, want Gimenez stond kort daarvoor geen buitenspel.

PEC stond te schutteren in defensief opzicht, waardoor Gimenez heel simpel ook voor de 0-4 kon zorgen. Gimenez tekende met nog twintig minuten spelen, en in de rebound, voor de vijfde treffer van Feyenoord. Het PEC-publiek was verbolgen en scandeerde 'schaam je kapot' naar de spelers.

Er kon in de slotfase nog wel een eretreffer worden gevierd. In de 87ste minuut schoot Filip Krastev van een meter of twintig heerlijk raak voor PEC. Het was slechts een doekje voor het bloeden, want de ruime nederlaag was niet meer af te wenden. Daarnaast weet Priske wat het is om met Feyenoord te winnen in de Eredivisie.