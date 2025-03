Feyenoord krijgt meevaller vlak voor return in de Champions League tegen Inter

Dinsdagavond speelt Feyenoord de return in de achtste finale van de Champions League in Milaan tegen Inter. De Rotterdammers moeten een 0-2 achterstand zien om te buigen. Inter zal dat hoogstwaarschijnlijk doen zonder Lautaro Martínez en Hakan Çalhanoglu.

De Milanezen wonnen afgelopen zaterdag met 3-2 van Monza, nadat ze een 0-2 achterstand wegwerkten. Marko Arnautovic en Çalhanoglu scoorden voor Inter, terwijl het winnende doelpunt voortkwam uit een eigen doelpunt van Georgios Kyriakopoulos. Aan het einde van de wedstrijd had Martínez zichtbaar last van vermoeidheid.

Trainer Simone Inzaghi zal zijn spits rust geven, zo meldt Gazetta Dello Sport. De Argentijn stond in 2025 tot nu toe zestien van de zeventien wedstrijden in de basis. Met het duel tegen Atalanta in het vooruitzicht, lijkt Inzaghi uit voorzorg Martínez rust te geven.

Naast Marcus Thuram zal Mehdi Taremi in de spits starten. De Iraanse aanvaller wist tot dusver in de Champions League één keer te scoren, maar leverde wel twee assists. Hij moet aanvoerder Martínez vervangen.

Naar verluidt moet Çalhanoglu zijn basisplek afstaan aan Kristjan Asllani. De Turkse middenvelder stond tegen Monza aan de aftrap, maar lijkt te worden gepasseerd met het oog op de competitiewedstrijd in Bergamo.

Henrik Mkhitaryan zal de vervanger zijn van de geblesseerde Piotr Zielinski. Nicolò Barella maakt het middenveld compleet en zal opnieuw starten tegen Feyenoord. Het wegvallen van Zielinski is een aderlating voor Inter, dat een druk programma voor de boeg heeft.

Het duel met Feyenoord is de 42ste wedstrijd van de Nerazzurri dit seizoen. Sinds 2 januari speelt de club gemiddeld elke 3,6 dagen een wedstrijd. Inzaghi reageerde daarom verontwaardigd op het vrije weekend van Feyenoord. Met het oog op de strijd om de Champions League en Scudetto is dit een cruciale week voor Inter.