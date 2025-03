Inter-trainer Simone Inzaghi klaagt na stroeve overwinning over voordeel Feyenoord

Inter won zaterdagavond, zij het met enige moeite, met 3-2 van Monza. Een goede generale dus voor het bezoek van Feyenoord aan Milaan in de achtste finale in de Champions League. Desondanks kraakte trainer Simone Inzaghi enkele kritische noten.

De coach van Inter kijkt ervan op dat Feyenoord dit weekeinde niet in actie komt in de Eredivisie, terwijl Inter gewoon een wedstrijd afwerkte in de Serie A. Dit gebeurde drie dagen voor de returnwedstrijd in het miljardenbal.

''Ik vind dat niet helemaal eerlijk'', laat Inzaghi optekenen in de Italiaanse media. ''Maar als het volgens de regels kan, heeft Feyenoord daar goed gebruik van gemaakt.''

Feyenoord komt dus pas later dit seizoen in actie tegen FC Groningen. Inter moest alle zeilen bijzetten om Monza van zich af te schudden. De koploper in de Serie A kwam terug van een 0-2 achterstand, om uiteindelijk met 3-2 te winnen. Drie heel belangrijke punten in de strijd om de landstitel.

''Het is gewoon niet makkelijk om te herstellen van de inspanningen in de Champions League'', doelt Inzaghi op het eerste duel met Feyenoord van afgelopen woensdag. We hebben vandaag gezien in Duitsland dat alle teams het na een Europese wedstrijd lastig hebben.''

De Inter-trainer zag onder meer Bayern München thuis met 2-3 onderuitgaan tegen VfL Bochum. Achtervolger Bayer Leverkusen profiteerde niet van die misstap en verloor met 0-2 van Werder Bremen.

''We moeten als clubs steeds maar door, in de wetenschap dat we 72 uur later alweer een belangrijke wedstrijd hebben'', aldus Inzaghi, die dinsdag dus weer te maken krijgt met Feyenoord.