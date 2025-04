Feyenoord krijgt loodzware concurrentie in strijd om Sem Steijn: twee topclubs geïnteresseerd

Feyenoord krijgt in de strijd om de handtekening van Sem Steijn felle concurrentie van Italiaanse topclubs, zo meldt De Telegraaf maandag. Bronnen rond FC Twente melden aan de krant dat zeker twee topclubs ‘serieuze belangstelling’ hebben voor de aanvallende middenvelder.

De Rotterdammers hebben reeds een bod neergelegd in Enschede, al ligt dat nog wel onder het bedrag van tien miljoen euro. Er zou een ontsnappingsclausule van tien miljoen euro in het contract van Steijn staan.

Hoewel Feyenoord volgens de berichtgeving nog altijd de beste papieren heeft om aan de haal te gaan met Steijn, krijgen de Rotterdammers nu plotseling concurrentie uit de Italiaanse top. Zowel Inter als AS Roma zou ‘serieuze belangstelling’ hebben.

Steijn werd door FC Twente in de zomer van 2022 transfervrij overgenomen van ADO Den Haag en tekende een driejarig contract met een optie voor nog een jaar. In december ondertekende Steijn een nieuw, verbeterd contract tot medio 2028.

Zowel de club als Steijn zijn het er naar verluidt over eens dat komende transferzomer hét moment is om te vertrekken uit Enschede. Hij is bezig aan een zeer productief seizoen en nu kan FC Twente nog de hoofdprijs krijgen.

De rechtspoot maakte tot dusver 27 doelpunten in 41 wedstrijden. Steijn staat met 23 competitietreffers op eenzame hoogte in Nederland. Ter vergelijking: Troy Parrott staat met veertien goals op plek twee.

Inter en AS Roma lijken nog geen bod te hebben neergelegd voor de offensieve middenvelder, maar hij heeft wel veel indruk gemaakt op de scouts.