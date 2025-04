Feyenoord heeft zich bij FC Twente gemeld voor Sem Steijn, zo meldt 1908.nl zaterdagmiddag. De Rotterdammers zijn concreet voor de 23-jarige middenvelder. De Tukkers hebben zelfs al een formele aanbieding ontvangen, klinkt het.

Steijn is ‘gecharmeerd’ van de toenadering van Feyenoord. De club moet wel haast maken, concludeert de website. “De transfersom van Steijn moet aanzienlijk lager uitvallen dan zijn door Transfermarkt ingeschatte marktwaarde van zestien miljoen euro, benadrukken bronnen uit Enschede, die spreken over een ‘deadline’.”

“Feyenoord heeft tot een bepaalde datum de mogelijkheid om Steijn tegen een vastgestelde prijs binnen te hengelen, maar moet daarvoor wél tijdig met het passende totaalplaatje over de brug komen.”

Steijn is dit seizoen aan een indrukwekkende campagne bezig in Enschede. De rechtspoot maakte tot dusver 27 doelpunten in 41 wedstrijden. Steijn staat met 23 competitietreffers op eenzame hoogte in Nederland. Ter vergelijking: Troy Parrott staat met veertien goals op plek twee.

Martijn Krabbendam van Voetbal International vertelde onlangs al dat Feyenoord overtuigd is van de doelpuntenmaker. “En als je het al drie jaar achter elkaar goed doet, is het ook geen toeval meer.”

“Ik ben ervan overtuigd dat hij op alle niveaus kan scoren”, aldus de Feyenoord-watcher. “Hij weet waar de bal valt en staat goed gepositioneerd. Dat kun je niet leren, dat heb je gewoon.”

Mocht Steijn inderdaad overkomen van FC Twente, dan is hij de eerste directe versterking van deze zomer voor Feyenoord. De Rotterdammers haalden eerder al Theodoros Delianidis en Seung-gyun Bae binnen, maar zij zullen aansluiten in de jeugdopleiding.