Hoogte van afkoopclausule in contract van Sem Steijn bij FC Twente bekend

De afkoopclausule in het contract van Sem Steijn bij FC Twente bedraagt tien miljoen euro, zo meldt Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf. De journalist bevestigt daarnaast het nieuws van 1908.nl, dat meldde dat Feyenoord zich in Enschede voor de 23-jarige middenvelder heeft gemeld.

Wat de Rotterdammers hebben geboden op Steijn is niet bekend. Wel is duidelijk dat het minder is dan de tien miljoen euro. De kans is heel klein dat FC Twente voor een lager bedrag dan tien miljoen euro mee gaat werken aan een vertrek van de topscorer.

“Maar het bod kan wel een vertrekpunt zijn voor verdere onderhandelingen”, aldus Kapteijns. Steijn verlengde zijn contract bij FC Twente in december. Er zijn destijds afspraken gemaakt over de voorwaarden waarvoor hij in de zomer mag vertrekken, schrijft de journalist.

“Zowel club als speler ziet komende zomer als een mooi moment voor een transfer. Beide willen het ijzer smeden nu het heet is”, aldus de journalist.

De afkoopclausule is tot een niet nader genoemde datum geldig, zo werd eerder op de zaterdag al bekend. Steijn is dit seizoen aan een indrukwekkende campagne bezig in Enschede.

De rechtspoot maakte tot dusver 27 doelpunten in 41 wedstrijden. Steijn staat met 23 competitietreffers op eenzame hoogte in Nederland. Ter vergelijking: Troy Parrott staat met veertien goals op plek twee.