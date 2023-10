Feyenoord krijgt goed nieuws: Diego Simeone heeft een probleem in de defensie

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 19:27 • Mart van Mourik

José Giménez maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel met Feyenoord.

Atlético Madrid maakt dinsdagavond via de officiële kanalen bekend dat de centrumverdediger een scheenbeenblessure heeft opgelopen. Het is vooralsnog onbekend hoe lang de Uruguayaan uit de roulatie zal zijn, maar duidelijk is dat het duel met de Rotterdammers te vroeg komt.

Giménez is niet de enige die niet in actie zal komen tegen Feyenoord, want eerder werd al bekend dat de ziekenboeg erg vol zit. Memphis Depay, Caglar Söyüncü, Stefan Savic, Thomas Lemar, Reinildo Mandava en Pablo Barrios kunnen om uiteenlopende redenen niet aan de aftrap verschijnen.

Verder is het nog onduidelijk wat de medische status van César Azpilicueta is. Er staat een groot vraagteken achter de verdediger, die in het gewonnen LaLiga-duel met Cádiz (3-2) nog wel in actie kwam maar het veld in de 81ste minuut met lichte klachten verliet.

Mocht de ontmoeting in het miljardenbal daadwerkelijk te vroeg komen voor Azpilicueta, dan zijn de opties in de achterhoede voor Atlético vrij beperkt. Met Axel Witsel en Mario Hermoso beschikken de Madrilenen namelijk nog maar over twee spelers die in het centrum uit de voeten kunnen.

Voorin heeft Diego Simeone juist een luxeprobleem, want de trainer zal moeten bepalen wie er naast Antoine Griezmann in de spits staat. Ángel Correa raakte geblesseerd in de ontmoeting met Real Madrid en moest Osasuna-uit laten schieten, maar tegen Cádiz liet hij zich met twee goals direct gelden. De Argentijn gaat de strijd aan met Álvaro Morata, die normaal gesproken de voorkeur krijgt.

Ook op het middenveld heeft Simeone aan keus geen gebrek. Niet alleen Correa keerde terug op het veld na een blessure, want ook Rodrigo De Paul maakte zijn rentree. Laatstgenoemde viel uit in de afgelopen interlandperiode en stond drie weken aan de kant, maar hij is nu weer volledig inzetbaar.