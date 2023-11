Feyenoord komt tegengoal niet meer te boven en daalt af naar derde plek

Dinsdag, 7 november 2023 om 22:57 • Lars Capiau • Laatste update: 23:30

Feyenoord heeft dinsdagavond een nederlaag geleden in de Champions League. Op bezoek bij Lazio verloor de formatie van Arne Slot nipt: 1-0. Een doelpunt van Ciro Immobile op slag van rust bleek uiteindelijk genoeg voor een Italiaanse overwinning. Door de verliespartij en de overwinning van Atlético Madrid tegen Celtic (6-0) dalen de Rotterdammers af naar de derde plek in Groep E van het miljardenbal.

Bij Feyenoord keerde Mats Wieffer terug in de basis. De middenvelder was door ziekte afwezig tegen RKC (1-2), maar verscheen tegen Lazio weer aan de aftrap. Luka Ivanusec moest genoegen nemen met een reserverol. Door het gebrek aan fitheid en de basisplaats voor Ramiz Zerrouki moest de Kroaat wijken. Gernot Trauner is bijna volledig hersteld van zijn blessure, maar begon nog op de bank. Daarom begon Bart Nieuwkoop aan de wedstrijd.

Diezelfde Nieuwkoop speelde in de openingsfase een vervelende hoofdrol. Zo liep hij na welgeteld 45 seconden spelen gelijk tegen een gele kaart aan. De verdediger vloerde Mattia Zaccagni aan de rand van de zestien. Kort daarna zag de back er weer niet goed uit.

Hij speelde de bal door het midden uit, maar door ingrijpen van Quilindschy Hartman kon Felipe Anderson niet op doel mikken. Bij die ingreep claimden i Biancocelesti overigens een strafschop, maar die kwam niet. Nieuwkoop moest vervolgens na een vervelende hoofdblessure per brancard het veld verlaten, waardoor Trauner, eerder dan Slot hoopte, in de ploeg kwam.

Lazio oogde in de openingsfase sterk in het Stadio Olimpico, waar Feyenoord de Romeinse storm in het eerste gedeelte van de wedstrijd moest zien te overleven. Met een rollertje van Calvin Stengs noteerde Feyenoord daarna het eerste schot op doel van de wedstrijd.

Even later was daar wel een grote kans voor Feyenoord. Santiago Gimenez stond na een geweldige steekpass van Quinten Timber plots vrij voor Ivan Provedel, maar de doelman wist de bal met de vingertoppen tot een corner te verwerken. Een hard schot van Igor Paixão vloog, na een zeer fraaie Rotterdamse aanval, rakelings naast.

Op slag van rust kreeg de regerend Nederlands kampioen een flinke domper te verwerken. Na knullig balverlies van Timber én Wieffer op het middenveld kon Felipe Anderson een steekbal geven. Lutsharel Geertruida hief vervolgens buitenspel op, waarna Immobile ongehinderd op Justin Bijlow af kon lopen. De Italiaanse spits omspeelde de doelman eenvoudig en schoof de bal in het lege doel: 1-0.

Na de theepauze ontstond een beetje hetzelfde spelbeeld. Feyenoord had veel de bal en het veldoverwicht, maar kwam nauwelijks tot mogelijkheden. Na ruim 65 minuten creëerden de Rotterdammers wel weer een goede kans.

Een kopbal van Gimenez uit een vrije trap van Paixão draaide echter van het doel af en rolde derhalve naast de paal. Een inzet met het hoofd van Wieffer landde kort daarna bovenop het dak van het doel. In het laatste kwartier trapte Feyenoord het gaspedaal verder in, mede dankzij aanvallende wissels van Slot.

Het leverde, buiten een kopkans voor invaller Ayase Ueda, weinig op. De Romeinse muur hield relatief eenvoudig stand en zodoende verdedigde Lazio de minimale voorsprong. De nederlaag betekent voor Feyenoord dat het voorlopig terugvalt naar de derde plek, met zes punten uit vier wedstrijden. Atlético bezet de eerste plek met acht punten, waar Lazio de tweede positie inneemt met zeven punten.