Feyenoord komt niet meer met een reactie op veelbesproken BOOS-uitzending

Feyenoord gaat geen nieuw statement delen na de publicatie van de veelbesproken BOOS-uitzending, zo meldt journalist Dennis van Eersel vrijdag in FC Rijnmond. De Rotterdammers lijken het te houden bij het statement dat donderdagochtend al voor de uitzending geplaatst werd op de clubwebsite.

Van Eersel, die Feyenoord nauwlettend volgt als clubwatcher namens Rijnmond, geeft zijn mening over de uitzending. “Als je alles opgesomd in één uur tijd ziet, kan ik me voorstellen dat je hiervan schrikt. Zeker als je iets verder van de club afstaat.”

Vervolgens brengt Van Eersel een lichte nuance aan. “Inhoudelijk zitten er heel veel verhalen in waar wij ook over bericht hebben in de afgelopen jaren. Op één voorval na, wat voor mij ook volledig nieuw was.”

Enkel de recente mishandeling van een scheidsrechter tijdens een supporterstoernooi in De Kuip, door leden van de Rotterdam Radicals, was nog niet bekend. “Vanuit Feyenoord zou er druk zijn uitgeoefend door een medewerker om dat buiten justitie af te handelen”, benoemt Van Eersel de beweringen die in de uitzending worden gedaan.

Feyenoord heeft ervoor gekozen om niet meer in te gaan op vragen over de uitzending, zo onthult de journalist verder. “We hebben Dennis te Kloese (algemeen directeur, red.) gevraagd om een reactie op dit verhaal te geven. Feyenoord houdt het bij het statement dat al gegeven is.”

Eerder statement Feyenoord

De Rotterdamse club liet donderdag al vroeg van zich horen. “Feyenoord heeft ondanks een verzoek daartoe geen inzage gekregen in de productie en verwacht, mede op basis van een toegezonden vragenlijst met negatieve insteek, dat er sprake zal zijn van een eenzijdig beeld.”

Feyenoord liet weten trots te zijn op het huidige supportersbeleid. “Om een helder en juist beeld te geven, licht de club hierbij het supportersbeleid uitgebreid toe. Dit beleid heeft er in belangrijke mate voor gezorgd dat Feyenoord, ondanks met name in het begin soms wisselende sportieve resultaten, op supportersgebied weer een mooi en sfeervol seizoen doormaakt; zonder excessen of hoge boetes.”

Hoewel er nog steeds incidenten zijn, stelt Feyenoord dat het op de goede weg is. “We praten met elkaar, vinden samen oplossingen en er zijn aanzienlijk minder incidenten en minder boetes, en de veiligheids- en wedstrijdbeleving van bezoekers wordt steeds beter.”

Ook werd er in het statement aandacht besteed aan het feit dat iedereen zich gastvrij ontvangen en veilig moet voelen, evenals dat de verbinding tussen supporters en club verder versterkt is. Verder stelde Feyenoord dat het ‘de club van en voor iedereen’ is, en dat het een voortrekkingsrol op zich neemt bij de bestrijding van antisemitisme. Ten slotte benadrukte Feyenoord dat er veel geld gaat naar de gastvrije en veilige ontvangst van supporters.