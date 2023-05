Feyenoord kan Sebastian Szymanski behouden dankzij nieuwe maatregel FIFA

Maandag, 22 mei 2023 om 18:30 • Mart van Mourik

De kans dat Sebastian Szymanski nog minimaal een jaar bij Feyenoord blijft is groter geworden. Maandagavond maakt de FIFA namelijk bekend dat spelers die onder contract staan bij clubs uit Rusland of Oekraïne ook komend seizoen in een ander land mogen spelen. De wereldvoetbalbond voerde de maatregel afgelopen voetbaljaargang al door vanwege het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en die regeling wordt met minimaal een jaar verlengd.

Begin mei maakte 1908.nl bekend dat Szymanski al een persoonlijk akkoord had bereikt met Feyenoord om nog minimaal een jaar te blijven. De 23-jarige middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van Dinamo Moskou, maar wil onder geen beding terug naar Rusland en zou het liefst bij de Rotterdammers blijven, zo gaf hij onlangs aan.

Ondanks het persoonlijke akkoord met de Poolse middenvelder leefde Feyenoord enige tijd in onzekerheid over de daadwerkelijke mogelijkheden voor komend seizoen. De Rotterdammers hadden namelijk eveneens een koopoptie ter waarde van tien miljoen euro bedongen in het huurcontract van Szymanski, maar die kon nog niet gelicht worden aangezien het niet was toegestaan om zaken te doen met Russische clubs. Nu is het wel definitief mogelijk om zaken te doen, al is het onduidelijk of Feyenoord de koopoptie wil lichten of dat de Szymanski liever gehuurd wordt.

In de zomer van 2022 maakte Szymanski op huurbasis de overstap naar Feyenoord, waar hij in zijn eerste seizoen tot 28 Eredivisie-optredens kwam. In die duels kwam hij negen keer tot scoren en leverde hij vier assists, terwijl hij in de Europa League-campagne tot een doelpunt en drie assists kwam (negen wedstrijden).