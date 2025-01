‘Feyenoord kan 2,6 miljoen euro vangen voor overbodige speler’

Feyenoord lijkt spoedig afscheid te gaan nemen van Patrik Wålemark, zo meldt het Zweedse FotbollDirekt. De Zweedse aanvaller komt momenteel op huurbasis uit voor het Poolse Lech Poznan, dat de optie tot koop van 2,6 miljoen euro wil gaan lichten.

Feyenoord betaalde in januari 2022 nog 3,25 miljoen euro om Wålemark los te weken bij BK Häcken. Sindsdien staat de teller op 36 officiële wedstrijden, waarin de aanvaller goed was voor drie doelpunten en drie assists.

Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen werd al snel duidelijk dat Wålemark niet hoefde te rekenen op het vertrouwen van Feyenoord-trainer Brian Priske. De linkspoot werd tegen FC Dordrecht (0-4 winst), bij gebrek aan beter, gebruikt als linkerwingback. Vervolgens kwam Wålemark niet meer in actie.

Vorig seizoen stalde Feyenoord de Zweed nog bij sc Heerenveen, maar ook daar wist Wålemark geen goede indruk achter te laten. In 25 officiële wedstrijden was hij goed voor 3 doelpunten en 4 assists.

In Polen lijkt de buitenspeler zijn carrière weer uit het slop te hebben getrokken. Bij de koploper van de Poolse Ekstraklasa wist Wålemark in twaalf officiële wedstrijden vier keer te scoren voor Poznan.

De Poolse club is dan ook van plan om de optie tot koop in het huurcontract van Wålemark te gaan lichten. Poznan lijkt daarmee het eigen transferrecord te gaan verbreken. Het huidige record staat op 1,7 miljoen euro, maar de koopoptie voor Wålemark ligt rond de 2,6 miljoen euro.

De 23-jarige aanvaller zal hopen dat zijn goede prestaties in Polen ook opgevallen zijn bij voormalig Feyenoord-spits Jon Dahl Tomasson, die tegenwoordig de bondscoach van Zweden is. De vleugelspits zat in 2022 al wel eens bij de selectie van Zweden voor de Nations League, maar wacht nog altijd op zijn debuut.