Feyenoord is het wachten zat en stelt harde deadline voor beoogde trainer Brian Priske

Feyenoord wil uiterlijk zaterdag zaken doen met Sparta Praag en Brian Priske, zo meldt Martijn Krabbendam namens Voetbal International. De Rotterdammers komen maar niet tot een akkoord en dreigen daarom op zoek te gaan naar een andere trainer.

Feyenoord had gehoopt de Deen al veel eerder aan te stellen, maar kwam vooralsnog niet tot een akkoord met zijn club Sparta Praag. Met het oog op de voorbereidingen voor het komende seizoen, die over ongeveer drie weken al zullen beginnen, willen de Rotterdammers niet te lang wachten met het aanstellen van een opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot.

VI schrijft dat Priske een clausule had die een overstap mogelijk zou maken, maar Sparta zegt zich daar niks meer van te kunnen herinneren. Daarom lopen de onderhandelingen stroef.

De Tsjechische club verlangt nu namelijk een hogere transfersom van Feyenoord dan aanvankelijk met de trainer was afgesproken. Priske verlengde afgelopen oktober zijn contract in Praag met twee jaar, waardoor Feyenoord het contract van zijn gewenste trainer zal moeten afkopen.

Dennis te Kloese is al het wachten nu meer dan zat. De algemeen en technisch directeur van Feyenoord onderhandelt nu al weken met de Tsjechen en heeft de club en Priske nu een duidelijke deadline voorgelegd. Zaterdag moet de deal rond zijn, anders schakelt Te Kloese door.

De voornaamste reden voor het stellen van de deadline is het samenstellen van de selectie voor komend seizoen. De Rotterdammers zouden graag zien dat de nieuwe trainer inspraak heeft in het aankoopbeleid en willen daarom in de komende weken duidelijkheid.

Priske geldt voor Feyenoord als absolute topkandidaat op Slot op te volgen. Krabbendam meldde begin deze week dat een akkoord niet lang meer op zich zou laten wachten, maar de deal lijkt nu toch op losse schroeven te staan.

