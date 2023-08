Feyenoord is nog niet klaar en brengt bod van 7 miljoen euro uit

Woensdag, 23 augustus 2023 om 21:40 • Wessel Antes • Laatste update: 22:10

Feyenoord heeft een bod van 7 miljoen euro uitgebracht op João Paulo de Souza Mares, kortweg Bitello. Dat nieuws meldt journalist Sinclair Bischop van ESPN woensdagavond op Twitter. Volgens de verslaggever wil de 23-jarige Braziliaan dolgraag naar Feyenoord, al is zijn conctractsituatie complex. Zijn club Grêmio heeft slechts 30 procent van de transferrechten in handen, wat de komst van Bitello lastig maakt. In zijn geboorteland ligt de middenvelder nog tot december 2025 vast. Feyenoord wil naast Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) en Ondrej Lingr (Slavia Praag) dus nog een speler naar De Kuip halen deze zomer.

Volgens Bischop hoopt Feyenoord de transfersom voor Bitello over meerdere jaren uit te smeren, een constructie die vanwege de complexe contractsituatie van de rechtspoot nog een struikelblok vormt. Transfermarkt schat Bitello's huidige transferwaarde overigens ook in op 7 miljoen euro. De creatieve middenvelder speelt sinds 2019 voor Grêmio, dat slechts een deel van zijn transferrechten in handen heeft. Momenteel staat de teller op 90 officiële duels in de hoofdmacht, waarin Bitello goed was voor 17 doelpunten en 7 assists. Grêmio staat momenteel op de vijfde plek in de Braziliaanse Série A.

Het nieuws over Bitello komt niet uit de lucht vallen, daar 1908.nl vorige week al meldde dat Feyenoord nog deze transferperiode concreet wil worden voor de middenvelder. Nu lijkt er een fors openingsbod op tafel te liggen, al willen de Rotterdammers dus wel in termijnen betalen. Bitello zou ook op het lijstje staan bij Arsenal, al is het nog de vraag of the Gunners zich deze zomer gaan melden bij Grêmio. Bitello speelt zijn wedstrijden vooral als centrale middenvelder, maar kan ook als aanvallende middenvelder uit de voeten en speelt zelfs zijn wedstrijden op beide buitenposities.

Lingr

Bitello moet in Rotterdam-Zuid gaan concurreren met Lingr. Volgens Bischop hoopt de 24-jarige Tsjech donderdag zijn handtekening zetten onder een contract bij Feyenoord. De regerend lanskampioen hoopt Lingr nog toe te voegen aan de wedstrijdselectie voor komende zondag, wanneer Feyenoord het in eigen huis opneemt tegen promovendus Almere City. Trainer Arne Slot zal er alles aan willen doen om voor het eerst in dit Eredivisie-seizoen drie punten bij te schrijven, na eerdere remises met Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2).