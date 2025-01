'Feyenoord is na duur foutje naarstig op zoek naar winterse versterking op één positie'

Feyenoord hoopt zich deze winter te versterken met een rechtsachter. Dat meldt Sinclair Bischop maandag namens ESPN. Volgens de journalist zullen de Rotterdammers daarbij kijken naar een huurconstructie.

Feyenoord versterkte zich afgelopen zomer reeds met een rechtsback: Jordan Lotomba. De 26-jarige rechtspoot kwam over van het Franse OGC Nice om in Rotterdam-Zuid te concurreren met Bart Nieuwkoop.

De Zwitserse back wordt echter geteisterd door blessures. Waar Lotomba eerder in het seizoen al een hamstringblessure opliep, ligt hij nu opnieuw maandenlang uit de roulatie met een beenbreuk.

Op het trainingskamp van Feyenoord bleek bovendien dat Nieuwkoop kampt met een blessure, zo werd gecommuniceerd door het in Marbella aanwezige RTV Rijnmond.

Zodoende is Feyenoord op dit moment louter aangewezen op het achttienjarige talent Givairo Read, die als piepjong talent indruk maakt op de rechtsbackpositie. Er is echter wel een probleem.

Read is door Feyenoord namelijk niet ingeschreven voor de Champions League en dus hoopt Feyenoord in de winter een nieuwe rechtsback op huurbasis over te nemen, weet Bischop. Verder zal Dennis te Kloese zich deze window bekommeren om de keeperspositie, aldus de journalist.

"De jonge doelman Mannou Berger gaat Feyenoord mogelijk tijdelijk verlaten. Er wordt gekeken naar een huurconstructie , waarbij Berger naar FC Dordrecht gaat om daar vlieguren te maken. De eerste keeper van FC Dordrecht, Liam Bossin, maakt dan de omgekeerde stap