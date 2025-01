Feyenoord heeft zich woensdagavond tamelijk eenvoudig naar de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker gevoetbald. Na iets meer dan zes minuten genoot de ploeg van Brian Priske al een 0-2 voorsprong bij de amateurs van Rijnsburgse Boys en na een uiteindelijke 1-4 overwinning gaan de Rotterdammers als zesde ploeg in de koker.

De Deense oefenmeester rouleerde behoorlijk voor het treffen met de tweededivisionist. Dávid Hancko werd bijvoorbeeld (eindelijk) eens een wedstrijdje rust gegund. Basisplekken waren er zodoende voor Thomas Beelen, Gjivai Zechiël, Ibrahim Osman en Facundo González.

Het was de start waar Priske op gehamerd zal hebben in de kleedkamer. De bekerpot was nog geen vier minuten onderweg toen Santiago Gimenez de eerste van de wedstrijd al heel vroeg op zijn naam zette.

De Mexicaanse spits volleerde een puike voorzet van Gijs Smal bij de eerste paal tegen de touwen: 0-1. Drie minuten later was het opnieuw raak en ditmaal zorgde het doelpunt niet voor opluchting, maar voor blijdschap. Het was namelijk Givairo Read die de tweede Rotterdamse treffer voor zijn rekening nam.

De talentvolle rechtsback liep slim vrij, ontving de bal van Antoni Milambo en rondde met de buitenkant van zijn wreef af: 0-2. Het was zijn eerste officiële goal voor de hoofdmacht van Feyenoord. p basis van het camerastandpunt dachten veel televisiekijkers dat er sprake was van buitenspel voor de jonge verdediger, maar dat beeld bleek vertekenend.

Wanneer de lijnen precies evenwijdig worden getrokken aan de zestienmeterlijn, blijkt dat de bovenste speler van Rijnsburgse Boys de buitenspelsituatie behoorlijk opheft. Een monsterscore lonkte, maar daar zou de wedstrijd uiteindelijk bij lange na niet op uitlopen.

De derde Feyenoord-treffer volgde nog wel in de eerste helft en weer was er een hoofdrol voor Read. Anis Hadj-Moussa wipte de bal bij de hoekvlag slim over twee tegenstanders heen, waarna de rechtsback zijn man fraai uitkapte en een perfect aangesneden voorzet afleverde.

Gimenez kopte de bal vakkundig tegen de touwen en bezorgde Read zo naast zijn doelpunt ook een assist: 0-3. Kort daarna deed Rijnsburgse Boys nog iets terug, nadat Ilias Kariouh het eindstation was van een counter: 1-3.

Gimenez trof in het restant van het eerste bedrijf nog de paal, maar een hattrick was de spits niet gegund. De tweede helft bleek erg pover. Jeroen Spruijt vuurde namens de thuisploeg nog naast de paal, Kariouh mikte de bal in het zijnet én op Justin Bijlow, maar een goal viel pas in de slotfase.

Voor Feyenoord welteverstaan. Ibrahim Osman was zijn man te snel af en prikte de bal langs de ingevallen doelman Guus Zuidema: 1-4. Een medisch ongeval bij een supporter in het publiek ontsierde diezelfde slotfase, maar gelukkig lijkt het goed te gaan met de fan.