Feyenoord in Champions League niet met Prijsvrij, maar met andere naam op de rug

Het logo van de Feyenoord Foundation prijkt tijdens wedstrijden in de Champions League op de rug van de spelers van Feyenoord. Door UEFA-regels zijn de Rotterdammers genoodzaakt om de plek op de rug van het wedstrijdshirt anders in te kleden dan bij nationale wedstrijden, waarbij sponsor Prijsvrij Vakanties normaliter wordt uitgelicht.

Middels de Feyenoord Foundation levert de Stadionclub al jarenlang een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Zo draagt Feyenoord bij aan een betere toekomst voor supporters en inwoners van Rotterdam op het gebied van sport, onderwijs en werk.

“Met het logo van de Feyenoord Foundation op de rug van het wedstrijdshirt brengt de club haar maatschappelijke activiteiten naar een internationaal podium”, valt woensdag te lezen op de clubwebsite. Ook commercieel directeur Ruud van der Knaap komt uitgebreid aan het woord.

“We zijn enorm trots op de impact die we al jaren hebben met de vele initiatieven die we met hulp van de Feyenoord Foundation kunnen ontplooien. Een mooier podium om dat aan de hele wereld te laten zien dan de Champions League is nauwelijks denkbaar”, aldus Van der Knaap.

Van der Knaap is trots op de Feyenoord Foundation. “Samen met onze maatschappelijke partners maken we dagelijks op positieve wijze een verschil en bereiken we ontzettend veel mensen, of dat nu met de diverse projecten op Rotterdam-Zuid is of met kerstdiners en iftars voor minder bedeelden. De kracht van Feyenoord is nu eenmaal dat we ons niet alleen op het veld laten zien, maar juist ook daarbuiten een steentje bijdragen.”

Waar de naam van spelers bij Feyenoord normaliter onder het rugnummer staat, verschuift die tijdens Champions League-wedstrijden naar de bovenkant van het shirt. Het logo van de Feyenoord Foundation komt onder het rugnummer te staan.

Andere wijzigingen aan het wedstrijdshirt tijdens wedstrijden in de Champions League zijn het witte ‘neutrale’ vlak achter het rugnummer en de heilige badge van de competitie. Feyenoord begint volgende week donderdag aan de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen.