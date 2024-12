Feyenoord-huurling heeft voorlopig geen trek in terugkeer: ‘Beter als ik hier blijf’

Thomas van den Belt voelt zich steeds beter op zijn plek in Spanje, zo geeft hij aan in gesprek met Cadena SER. De middenvelder van Feyenoord wordt door CD Castellón voor een seizoen gehuurd van de Rotterdammers, maar Van den Belt zou het liefst zelfs nog een jaar daaraan vastplakken.

Feyenoord nam Van den Belt in de zomer van 2023 voor 850 duizend euro over van PEC Zwolle. Echter is het nog geen gelukkig huwelijk gebleken. Van den Belt kwam vorig seizoen slechts 313 minuten in actie voor de Rotterdammers. Daarom werd besloten om hem dit seizoen te verhuren.

Zo belandde de 23-jarige middenvelder bij CD Castellón, waar landgenoot Dick Schreuder trainer is. De twee werkten eerder al succesvol samen bij PEC Zwolle. Van den Belt erkent dat hij, na een moeilijke start, steeds beter in zijn vel zit. “In het begin was het moeilijk vanwege het weer, de mensen… De afgelopen weken, de afgelopen maanden, voel ik me steeds beter.”

Van den Belt heeft zich inmiddels ontwikkeld tot vaste basisspeler onder Schreuder, met wie hij een goede band heeft. “Ik wist dat Dick hier was en met hem heb ik in Zwolle heel goed gepresteerd. Ik weet niet of de coach hier nog vele jaren zal blijven. Ik weet alleen dat hij heel goed is”, is hij lovend.

Zijn eigen toekomstbeeld heeft hij veel duidelijker voor ogen. Van den Belt baalt ervan dat hij vorig seizoen nauwelijks aan speelminuten toe kwam en steekt het dan ook niet onder stoelen of banken dat hij een terugkeer voorlopig niet ziet zitten. “Misschien zou het goed voor mij zijn om hier nog een jaar te blijven, maar er zijn meer mensen bij betrokken dan ik”, is hij realistisch.

CD Castellón presteert, met Van den Belt, boven verwachting in de Ségunda Division. De ploeg promoveerde vorig jaar, waardoor handhaving de grootste doelstelling was, maar de ploeg van Schreuder speelt nu zelfs mee om de play-offplekken.

“Het is goed om te zien dat je in Spanje en in deze divisie ook een team kunt ontwikkelen met een andere speelstijl dan de typische stijl van Spaanse teams”, besluit Van den Belt.