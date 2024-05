Feyenoord hoort ‘nee’ van trainer; Graham Potter nog steeds serieuze kandidaat

Feyenoord heeft de entourage rond Kieran McKenna gepolst voor de openstaande trainersvacature in De Kuip, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International. De Rotterdammers kregen echter nul op het rekest van de 38-jarige manager van Premier League-promovendus Ipswich Town: McKenna wil liever in Engeland blijven. Graham Potter is bovendien nog steeds een serieuze kandidaat, zo klinkt het.

Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese is druk bezig met de zoektocht naar een vervanger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot. De beleidsman vertelde eerder deze week dat de basis daarvoor een tijd geleden al is gelegd, aangezien de club wist wat er zou kunnen gaan spelen rond Slot.

Krabbendam weet nu te melden dat Feyenoord de entourage rond McKenna polste om te kijken hoe hij tegenover een stap naar Rotterdam-Zuid zou staan. De succestrainer, die Ipswich van het derde niveau van Engeland naar de Premier League bracht, heeft laten weten liever in Engeland te blijven.

“Er zou ook contact zijn geweest met Thorsten Fink”, schrijft Krabbendam. “Deze Duitse trainer maakte indruk met Sint-Truiden. Nuri Sahin staat ook op de lijst, tegenwoordig assistent-trainer bij Champions League-finalist Borussia Dortmund.” Feyenoord zoekt ‘vakmanschap’ en ‘ervaring’, zo klinkt het.

Zodoende is Potter ook nog steeds een serieuze kandidaat voor Feyenoord. De Engelse manager was onlangs nog in gesprek met Ajax over een mogelijk dienstverband, maar dat liep op niets uit. De 49-jarige Potter zit sinds zijn ontslag bij Chelsea in april 2023 zonder club.

Feyenoord start begin juli met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er wordt onder meer geoefend tegen FC Dordrecht, Club Brugge en Benfica. Op 4 augustus staat het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal op het programma.

