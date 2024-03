Spaan tipt niet eerder genoemde naam als trainer: ‘Dit citaat schreeuwt Ajax’

Henk Spaan is dolenthousiast over Kieran McKenna, de 37-jarige manager van Championship-verrassing Ipswich Town. Dat laat de journalist en supporter van Ajax blijken in de rubriek Spaan geeft punten van Het Parool. Spaan raakte onder de indruk van McKenna toen hij onlangs een interview van de jonge oefenmeester uit Noord-Ierland las.

In zijn vaste rubriek wil Spaan het punt maken dat goede trainers niet altijd een bekende naam hebben. “Ik las deze week in The Athletic over een trainer die niemand kent, die van Ipswich Town. Kieran McKenna is 37 jaar en was trainer en scout in de academies van, bijvoorbeeld, Tottenham Hotspur, Leicester City en Manchester United.”

“Hij is een uitstekende opleider die Ipswich al een veel hogere collectieve transferwaarde heeft bezorgd dan verwacht”, gaat Spaan verder. “Hij was bij Manchester United assistent onder Solskjaer, Mourinho, Carrick en Rangnick, voordat hij bij Ipswich hoofdtrainer werd. Hij promoveerde van de tweede naar de eerste divisie en doet, als promovendus, nog steeds mee om een promotieplek naar de Premier League.” Ipswich staat sinds vrijdagavond bovenaan in de Engelse Championship.

Op Portman Road ligt McKenna nog tot medio 2025 vast. Volgens Spaan past zijn denkwijze goed binnen de filosofie van Ajax. “Hij speelt aanvallend voetbal en bekommert zich niet meteen om tegendoelpunten. Dit seizoen won hij twee keer met 4-3. Dit citaat schreeuwt Ajax: ‘Weinig elftallen bezorgen de bal zo snel van de keeper naar de voorhoede, terwijl de tegenstander op schaduwen jaagt.’”

Spaan is ook voorstander van de werkwijze van de jonge trainer. “Doordeweeks wordt er veel aan videoanalyse gedaan en McKenna is gespitst op individuele vooruitgang van de spelers. Hij speelt met vleugels en een nummer tien.”

Daarnaast voldoet McKenna volgens Spaan aan een belangrijk criterium: hij boekt resultaten. “In een klassement van het gemiddeld aantal gewonnen punten per wedstrijd in Championship en Premier League staat hij derde achter Guardiola en Arteta, maar voor Klopp, Emery en Ten Hag. Als voetballer kwam hij niet verder dat het tweede van Tottenham Hotspur.”

Ipswich Town is momenteel dus de virtuele koploper van de Championship, met 84 punten uit 39 wedstrijden. Leeds United volgt met slechts een punt minder, terwijl Leicester City met 82 punten nog een wedstrijd tegoed heeft. The Foxes kunnen dus nog over de club van McKenna heen, waarna nog zeven reguliere competitiewedstrijden volgen.

