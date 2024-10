Feyenoord heeft personele meevaller in Champions League-duel met Girona; Donny van de Beek staat basis

De opstelling van Feyenoord voor het Champions League-duel met Girona is bekend. Trainer Brian Priske kiest ervoor om Hugo Bueno in de basis te posteren, waardoor Gijs Smal naar de bank verhuist. Het is de enige wijziging in de opstelling ten opzichte van het duel met NEC afgelopen weekend. De wedstrijd in Estadi Montilivi begint om 18:45 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. Beelen en Dávid Hancko vormen het hart van de verdediging en worden aan de zijkanten bijgestaan door Jordan Lotomba en Bueno. Aanvoerder Quinten Timber en Hwang In-beom staan op het middenveld achter nummer 10 Antoni Milambo. Spits Ayase Ueda wordt geflankeerd door Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links).

Feyenoord verloor zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen kansloos van Bayer Leverkusen en ook in de Eredivisie gaat het niet bepaald van een leien dakje. Na het 1-1 gelijkspel tegen NEC op zaterdag bedraagt de achterstand op de foutloze koploper PSV elf punten, al heeft Feyenoord het inhaalduel met Ajax nog tegoed.

Duidelijk is dat de resultaten snel moeten wederkeren in Rotterdam, waar Priske onder toenemende druk komt te staan. Een overwinning op Girona zou daarbij een enorme stap in de goede richting kunnen zijn. Tussen de matige resultaten door ziet Priske ook lichtpuntjes, zoals in de wedstrijd tegen Leverkusen. "Begrijp me niet verkeerd, niemand wil met 0-4 verliezen, maar we moeten niet alleen naar het resultaat kijken."

"Het klinkt misschien gek, maar het spel was bij vlagen helemaal niet slecht. Onze fouten werden genadeloos afgestraft, maar er waren ook zeker goede momenten." Priske is van mening dat zijn ploeg niet consistent genoeg presteert. "We hebben de kwaliteit, maar die moet er nu nog negentig minuten lang uitkomen."

De al langer geblesseerden Quilindschy Hartman, Calvin Stengs en Santiago Gimenez zijn er uiteraard niet bij tegen Girona. Priske had wel goede hoop dat Bart Nieuwkoop zich tijdig bij de selectie kon voegen, maar de vleugelspeler heeft nét wat meer tijd nodig. Priske hoopt tijdens de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, zondagmiddag thuis tegen FC Twente, weer te beschikken over Nieuwkoop.

Aan de kant van Girona ontbreekt Daley Blind. De 108-voudig international van het Nederlands elftal viel afgelopen weekend tegen Celta de Vigo (1-1) uit met een kuitblessure en staat een maand langs de kant. Blind was eerder die wedstrijd nog verantwoordelijk voor de assist op de openingstreffer. Oriol Romeu liep in hetzelfde duel een spierblessure op en moet de wedstrijd tegen Feyenoord ook missen.

Opstelling Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Van de Beek; Tsygankov, Iván Martín, Bryan Gil; Miovski.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Ueda, Paixão.